Adobe Premiere Pro, une possible intégration de Sora d'OpenAi

Un partenariat avec OpenAI !

cette année

Quelles nouveautés au programme ?

Generative Extend

Object Addition & Removal

Text to Video

Après Frame.io Mais la grande nouveauté, ce sont les intégrations tierces proposées en partenariat avec Runway, Pika Labs et Sora d'OpenAI Contrairement à de nombreuses annonces précédentes d'Adobe liées à Firefly,-en bêta ou pas- n'a été annoncée pour ces outils, hormis qu'ils seront déployés. On a quand même hâte de voir ce que ce partenariat avec Sora peut donner au vu des exemples fournis par OpenAI.Ainsi parmi les nouvelles fonctions, on notera l'arrivée de, autrement dit. L'arrivée dequi va permettre detout au long d'une vidéo pour les replacer. Par exemple, on pourra changer la couleur d'une robe ou enlever un pot de fleur.EnfinvaPour cela il suffira de taper du texte dans une invitation ou de télécharger des images de référence. Idéal pour les storyboards.Du côté du son, l'IA va apporter des a(plus simple et mieux intégrées), l'ajout de tag audio pour les effets sonores ou encore des badges pour appliquer automatiquement certains paramètres.