Les nouveautés de Frame.io 4, la plateforme de collaboration créative d'Adobe

• Castings et auditions : regrouper les contenus d'audition par personnage, filtrés par sélection, tout en affichant des métadonnées telles que l'agence créatrice du contenu, le contenu de l'agent et la disponibilité. Il est également possible d’attribuer des tâches aux membres de l'équipe pour qu'ils les examinent, appliquent des notes et les classent par ordre d'importance.

• Recherche de lieux de tournage : gérer les recherches de lieux pour organiser les tournages, comparer les sites potentiels, organiser les rapports de repérage et prendre les dispositions logistiques nécessaires pour optimiser tous les paramètres de tournage.

• Révisions quotidiennes des séquences : gérer les rushes vidéo en veillant à ce que les acteurs et les cadres ne voient que le matériel qui les concerne. Ainsi, les acteurs reçoivent des collections contenant uniquement leurs prises qui sont mises à jour quotidiennement, tandis que les cadres du studio accèdent à des collections mises à jour dynamiquement et organisées par jour de tournage, scène et prises sélectionnées.

• Gestion des campagnes marketing : gérer la révision et la validation de tous les éléments créatifs d'une campagne marketing, organisés par canal de distribution, regroupés par type d'élément, tout en affichant des métadonnées telles que les spécifications et les dépenses médiatiques.

Ainsi, Adobe introduit les Collections, qu'elle présente comme des listes de lecture intelligentes. Ces dernières proposent de sélectionner, filtrer, grouper et trier dynamiquement les médias, et ce, à l'aide de métadonnées.

Par exemple, on pourra se concentrer sur une catégorie -comme les contenus d'audition par personnage-, puis appliquer un filtre en fonction de certaines métadonnées -comme l'agence créatrice ou une date. Cela fonctionne aussi quand on veut réduire la recherche à un lieu pour comparer des sites potentiels de tournage.

En complément, la visualisation des projets va bénéficier d'une expérience plus immersive au niveau du partage et de la présentation des contenus créés. La version 4 va en effet proposer une vue unique qui va simplifier la navigation, la prévisualisation et la personnalisation.

Du côté de la révision et de la validation, on retrouve là encore la volonté d'harmoniser la prévention avec une refonte des contrôles sur les fichiers. Les utilisateurs bénéficieront d'outils plus efficaces. En effet, Frame.io V4 va améliorer l'expérience de révision avec des douzaines de fonctionnalités inédites.

Rappelons qu'Adobe a fait l'acquisition de la plateforme de collaboration vidéo Frame.io, en mars 2023 et ce, pour 1,275 milliard de dollars.

Avec cette opération, l'éditeur entendait alors renforcer son offre et permettre aux créateurs de créer des vidéos pour son site Web, ses médias sociaux et ses événements spéciaux. Par le passé, il a également utilisé la plate-forme pour créer des films primés aux Oscars, tels que Everything Everywhere All At Once, ou encore des séries télévisées telles que "The Bear" de FX, récompensée par un Emmy Awards, a d'ailleurs précisé Scott Belsky, chef de produit et vice-président exécutif de Creative Cloud.

Adobe est d'ailleurs fière d'annoncer que plus de 2 millions d'utilisateurs ont adopté Frame.io. Ce dernier a d'ailleurs été utilisé pour créer des films primés aux Oscars et des séries télévisées récompensées.