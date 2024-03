La Princesse Kate ne sait pas se servir de Photoshop ! (Et c'est le drame...)

Scandale à Buckingham palace !

La photo retirée depuis !

Comme beaucoup de photographes amateurs, il m'arrive d'expérimenter l'édition. Je tenais à m'excuser pour la confusion que la photo de famille que nous avons partagée hier a pu causer. J'espère que toutes les personnes présentes ont passé une très bonne fête des mères

En effet,. Or, avec les problèmes de santé du Roi Charles, l'ordre de succession est clair : le prochain monarque sera William, fils aîné de Charles et de feu la princesse Diana. Par conséquent, Kate est la future Reine d'Angleterre.Une photo de la Princesse et ses trois enfants, pour la fête des mères anglaise (ce weekend). Grand sourire de tout le monde sur la terrasse !Mais à l'heure de l'IA, les internautes britanniques -à l'oeil aguerri par de nombreux photomontages des tabloïds- ont repéré: la main gauche de Kate semble avoir été rajoutée, sa main droite est complètement floue, un morceau de la manche de Charlotte parait mal coupé, deux enfants se tiennent les mains (apparemment c'est suspect), le petit dernier a deux doigts croisés (menteur, menteur ?) !Forcément, les spéculations partent dans tous les sens sur les raisons de. Cette dernière est retirée quelques heures plus tard. Mais il est trop tard, les Anglais en sont sûrs :Devant l'ampleur des réactions, Kate Middleton a donc présenté ce lundi ses excuses sur X, indiquant que. Elle se veut désolée du résultat de ses piètres compétences en retouche photo.... Mais qui nous dit que c'est vraiment elle qui a posté sur X (complot, mode ON).