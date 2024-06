Cette App contrôle les moniteurs et TV Samsung récents depuis le Mac !

DisplayBuddy gère les écrans externes depuis le Mac

Prise en charge des écran Samsung avec Tizen

DisplayBuddy utilise une connexion spéciale à ces moniteurs via Wi-Fi pour vous donner un contrôle total sur le volume des haut-parleurs du moniteur, les sources d'entrée, l'alimentation et même une télécommande complète. DisplayBuddy est la seule application Mac capable de faire cela, et il a été vraiment intéressant de donner vie à cette fonctionnalité.

Il est bien plus pratique de gérer la luminosité d'un écran et le son des haut-parleurs intégrés depuis les touches du clavier ou la souris que via les boutons dédiés sur un écran externe. Si les écrans d'Apple comme le Pro Display XDR et le Studio Display offrent cette possibilité, ce n'est pas le cas des moniteurs externes de constructeurs tiers. L'application DisplayBuddy de Gumroad offre une alternative en permettant deDepuis la dernière mise à jour, DisplayBuddy offre(dont la série M5, M6 et M8 et le modèle 5K ViewFinity S9, concurrent du Studio Display d'Apple, dont vous pouvez consulter notre test Pour cela, il faudra vous rendre dans les paramètres de DisplayBuddy accessibles depuis la barre des menus afin de lancer la configuration. Il faudra ensuite que le Mac et le moniteur soient sur le même réseau avant de renseigner l'adresse IP de l'écran ou du téléviseur, puis d'accorder la permission au logiciel de se connecter. Une fois cela fait,Notons que cette nouvelle version permet également(soit 1600 nits),. L'outil de Gumroad prend en charge de nombreux modèles de moniteurs des principaux constructeurs. La licence pour un Mac débute à 16,99 dollars sur le site officiel avec la possibilité de vous faire rembourser sous 7 jours si le logiciel ne vous convient pas ou si votre moniteur n'est pas compatible.