Qualcomm fait un flop avec sa pub inspirée de la campagne « I’m a Mac »

I'm a Mac

Flop flop…

avoir mis la main sur une personne vraiment très spéciale contrôlant son PC grâce à Copilot+

comme apparemment on ne sait pas désactiver ses notifications chez l’équipe marketing de Qualcomm

What ? Things change !

Think different

Et justement, Qualcomm a voulu profiter un peu de cette aura. Mais malheureusement, l’effet escompté n’était point là ! Et l’on se retrouve avec, que la firme a diffusée à la fin du Qualcomm Computex 2024 pour promouvoir sa nouvelle Snapdragon X Elite.Au bout d’1heure 16 environ, le CEO de la firme Cristiano Amon annonce, qui sera commercialisé le 18 juin prochain.S’en suit alors une vidéo de 23 secondes montrant Justin Long dans une petite maison du New Jersey (ou du Vésinet), assommé par les notifications de macOS… Forcément,, il fait une recherche Google pour commander un PC alimenté par Snapdragon. Face aux incrédules, il lâche unlevant son mug ! Fin.: pourquoi acheter un PC au lieu de cliquer dans l’application Réglages ? Justin Long est-il passé du thé au café ? Est-ce que c’était vraiment une référence auPar le passé, plusieurs firmes se sont payés les services de Justin Long, notamment Huawei pour son smartphone Mate 9 en 2017, ou encore Intel en 2021 pour se moquer des MacBook Pro dotés d’une puce M1, de la Touch Bar ou encore des options de couleurs limitées.