L'App d'écriture Ulysses s'améliore encore ! Quelles sont les nouveautés ?

Ulysses : liens internes et navigation dans l'historique

• Liens internes

Vous pouvez désormais ajouter des liens vers un titre au sein d'une feuille.

- Le titre peut se trouver dans la même feuille ou dans une autre feuille : cela n'a pas d'importance.

- Commencez à saisir votre titre dans le champ URL habituel. La fonctionnalité de suggestion affichera la liste des titres correspondants.

- Vous pouvez maintenant accéder rapidement à ces liens (essayez le raccourci CMD-clic).

- Vous pouvez exporter ces liens, ce qui est idéal pour les tables des matières et les bases de connaissances personnelles.

- Nous importons même les liens internes à partir de fichiers Markdown, DOCX et HTML.



• Navigation dans l'historique

Vous pouvez maintenant parcourir les feuilles utilisées récemment.

- Accédez à la dernière modification.

- Retournez à un lien interne.

- Revenez à la feuille précédente après avoir utilisé la fonctionnalité Ouverture rapide.

Nous avons aussi ajouté un menu « Aller » permettant d'accéder rapidement à la bibliothèque, à votre boîte à tout et à n'importe lequel de vos projets.



• Corrections de bugs

- Nous avons réparé la fonctionnalité de restauration de projets iCloud à partir des sauvegardes.

- Nous avons ajouté un mode sombre à l'aperçu des publications WordPress (on connaît quelques oiseaux de nuit qui vont être contents…).

- Nous avons corrigé un bug qui entraînait la disparition momentanée du texte lors de l'utilisation d'un mode de saisie tiers (on a vérifié, ce n'était pas un complot).

- Nous avons corrigé un plantage survenant lors de l'utilisation de {alignat} avec une équation (avis aux anglophones : ne pas confondre avec « alignot » !).

