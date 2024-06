Le gestionnaire Proton Pass arrive sur macOS

un gestionnaire de mots de passe chiffré de bout en bout

une conception open source

Maintenant, le gestionnaire de mots de passe chiffré de bout en bout est. La version macOS de Proton Pass est également livrée avec une extension Safari, qui vise à simplifier la gestion des mots de passe et le remplissage des informations d'identification dans le navigateur d'Apple.De plus, contrairement au gestionnaire de mots de passe par défaut de Safari,. En pratique, cette sécurité s'applique pour tous les mots de passe, mais s'étend pour tous les champs, y compris l'adresse e-mail, le nom d'utilisateur et l'adresse Web.S’il est inclut dans toutes les formules d’abonnement individuels ou familiaux, la société a souhaité l’ouvrir au plus grand nombre et le propose gratuitement pour tout le monde.les options ne manquent cependant pas, avec des connexions et des notes illimitées, un nombre illimité d'appareils et 10 alias hide-my-mail.est proposée pour 1,99 euros par mois et intègre des connexions et des notes illimitées, des appareils illimités, des alias hide-my-mail illimités, un authentificateur 2FA intégré, plusieurs coffres-forts, etc.