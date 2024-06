macOS Sequoia apporte l'adaptation des écouteurs d'iOS sur le Mac

macOS Sequoia et l'adaptation des écouteurs

Réglages Système

Accessibilité

Audio

LE nouveau panneau d'options de macOS Sequoia pour l'adaptation des écouteurs

Optimisation de l'audio pour votre audition

Adaptation des écouteurs

Si vous utilisez les produits de la gamme AirPods ou certains casques et écouteurs de Beats, peut être avez-vous utilisé les options d'accessibilité permettant d'adapter le rendu à votre audition disponibles au sein des dernières versions d'iOS et d'iPadOS.(et donc certainement au sein de la version finale prévue cet automne) en vous rendant dans les, puis dans la sectionet au sein du menuCe nouveau menupermet de(uniquement avec des écouteurs et casques des gammes AirPods et Beats),(ton équilibré, tessiture, ou brillance). Les sons faibles peuvent être rendus plus présents grâce à une compression de la dynamique audio selon trois niveaux, léger, moyen ou fort. Il sera également possible de créer un profil audio personnalisé depuis iOS ou iPadOS 17.4 minimum, et de l'importer au sein des réglages de macOS.