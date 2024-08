Les dernières nouveautés de Final Cut Pro [vidéo Apple]

Une pub pour les pro !

Toutes les nouveautés de Final Cut Pro

Enhance Light and Color

effets spectaculaires

Final Cut Pro Apple 349.99€

Final Cut Camera Apple Télécharger

A l'approche de la rentrée,. Histoire de ne pas faire de jaloux, elle en propose une dédiée au montage vidéo sur Mac, et l'autre sur iPad.Dans une opération séduction mais également didactique, les vidéos passent en revue les différentes fonctionnalités disponibles. La version pour Mac passe en revue différents outils pour ajouter des effets et organiser des séquences, celle pour iPad soulignant les gestes tactiles etNotons qu'Apple propose un essai gratuit de 90 jours pour se faire une idée avant ce conséquent investissement.Pour rappel, la première mise à jour majeure du portage de Final Cut Pro pour iPad, a été proposée avec quelques nouveautés intéressantes à la clé.-y compris en multipliant les iPhone grâce à l'App Final Cut Camera.Autre nouveauté intéressante,, permettant d'élaborer des projets volumineux sans devoir disposer de l'espace nécessaire sur le stockage interne au tarif plus que salé.La fonctionva permettre d'améliorer les couleurs, l'équilibre des couleurs, le contraste et la luminosité en une seule étape. Slo-Mo, une autre fonctionnalité d'IA, va mélanger les images de la vidéo de manière intelligente pour fournir un mouvement de meilleure qualité.A cela s'ajoutent la Détection des doublons, le mode Multicam, le mode Motion et Compressor (pour obtenir des, une application qui peut capturer des vidéos à partir de plusieurs appareils iOS et les alimenter dans Final Cut Pro pour une expérience multicam.