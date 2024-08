Logitech sort un étui 3-en-1 pour les télétravailleurs et leur MacBook Air / Pro

Un étui 3-en-1 !

celui-ci va améliorer la posture de travail de 40%

Prix et disponibilité

Face à l'évolution rapide du télétravail, nous avons identifié un besoin de solutions flexibles et ergonomiques qui s'adaptent aux contraintes d'espace. Casa Pop-Up Desk incarne notre vision d'un espace de travail intelligent qui allie performance, confort et design, tout en respectant l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Nous ne réinventons pas seulement le bureau à domicile, nous redéfinissons la façon dont les gens interagissent avec leur environnement de travail , déclare Delphine Donné, Vice-présidente et directrice générale des solutions d'espace de travail personnel chez Logitech.



En lançant Casa Pop-Up Desk, Logitech propose une solution novatrice qui non seulement répond aux besoins actuels, mais définit également une nouvelle catégorie de produits pour l'avenir des espaces de travail.

Mais il s'agit en réalité d'un ingénieux étui qui -une fois déployé- propose le nécessaire pour améliorer son expérience de travail à distance. Entre autres avantages,: jusqu'à 5 mois pour Casa Keys et 3 semaines pour Casa Touch sur une seule charge. Quand on l'ouvre, on trouve en effet les éléments essentiels dans un format compact :- le Casa Keys : il s'agit d'un(les habitués des claviers de la marque devraient reconnaitre le confort des touches) revu dans une forme minimaliste plaçant toutes les touches nécessaires accessibles du bout des doigts. On dispose aussi de la technologiepermettant de connecter et basculer entre trois appareils (très pratique si on a un grand iPad). Notons que l'application Logi Options+ permet de· le Casa Touch :. Grâce à la technologie, il prend en charge les gestes tactiles comme le défilement, le zoom, et le balayage pour changer de bureau ou d'applications en plein écran.· Le Casa Book :. D'après le constructeur,. Pour utiliser un portable au quotidien, on peut avoir la nuque un peu raide au bout de quelques heures ou en fin de journée et ce support va permettre de surélever le MacBook Air / MacBook Pro à hauteur de regard ! On note aussi un compartiment de rangement, très bien pensé pour cacher les câbles et les petits accessoires qu'on a tendance à égarer.dans les trois coloris Nordic Calm (sable/blanc cassé), BohemianBlush (rose) et Classic Chic (vert foncé/graphite).