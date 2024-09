iPhone Mirroring avec un compte Apple français ? Cette bidouille le permet !

Activer le Mirroring en Europe

Préparez-vous à bidouiller !

Bien suivre les instructions

Désactiver le SIP sur votre Mac

Lancer le script

Le script en question, disponible sur le GitHub de @timi2506 , permet d’activer l’iPhone Mirroring sur votre Mac tournant sous macOS 15.1 Beta sans recourir à un compte américain , la première étant d’avoir aussi iOS 18.1 Beta installé sur votre iPhone.On remercie une fois de plus l'ami @Joffrey pour nous avoir envoyé l'astuce et les explications ! Il nous avait aussi indiqué comment activer Apple Intelligence sur n'importe quel iPhone , là aussiGitHub est une plateforme en ligne permettant de partager et de collaborer sur des projets de développement. Pour utiliser ce script, Rendez-vous sur la page GitHub de @timi2506 ici . Vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour utiliser le script.: Avant de télécharger quoi que ce soit, lisez attentivement le fichier README.md. Ce fichier contient des instructions détaillées sur l’utilisation du script, les prérequis et les précautions à prendre.: Pour télécharger le script, cliquez sur le bouton vert Code situé en haut à droite du dépôt, puis sélectionnez Download ZIP. Vous obtiendrez ainsi un fichier compressé contenant tous les fichiers nécessaires.Suivez ensuite toutes les instructions à la lettre. Si quelque chose vous semble trop compliqué,. Ce serait dommage de bloquer votre Mac !Une des difficultés de cette méthode est qu’il vous faudra. Cette fonctionnalité, introduite par Apple pour renforcer la sécurité, empêche toute modification de certains fichiers système. Pour utiliser ce script, vous devez donc désactiver le SIP, en suivant par exemple cette méthode donnée par nos confrères de MacG.Attention,. N’oubliez pas de réactiver le SIP une fois l’opération terminée.Nous vous conseillons également depour éviter tout conflit durant l’utilisation du script.Une fois tout ceci en place,! Petite précision, si vous redémarrez votre iPhone, il vous faudra recommencer.Bien que ce script soit considéré comme sûr, ces manipulations peuvent affecter la sécurité de votre système. Suivez les instructions avec précaution etVoilà,! Si vous avez réussi, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire !