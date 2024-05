Copilot, l’IA de Microsoft, est désormais intégrée à la messagerie Telegram [bêta]

Copilot sur Telegram, c'est parti !

Image générée par Copilot

Copilot for Telegram utilise un langage naturel pour fournir des réponses sur un éventail de sujets, de la recherche de connaissances aux conseils de voyage en passant par les mises à jour sportives et les recommandations de films. Laissez Copilot améliorer votre expérience Telegram avec son assistance rapide et sa curiosité sans fin.

un accès gratuit à GPT-4

Pour rappel, Copilot est unt. Il est déjà intégré à de nombreux produits Microsoft (notamment Office et Bing), ou encore directement sur l'iPhone C'est désormais un nouveau partenariat qui vient d'être dévoilé : l'intégration à l'application Telegram.Il fonctionne à la fois sur les applications mobiles et de bureau de Telegram, disponible via @CopilotOfficialBot.En pratique, les utilisateurs peuvent effectuer des recherches ou poser des questions. Le bot demande de partager le numéro de téléphone enregistré sur Telegram avec Microsoft. Pour l'instant, le bot ne fonctionne qu'avec du texte et ne peut pas générer d'images.Quelques jours après Android, l'application Microsoft Copilot est également. Cette dernière intègre la technologie développée depuis plusieurs mois et alimentée par le modèle GPT-4 d'OpenAI.Les fonctionnalités de l’application mobile sont. On y retrouve ainsi tout ce qui concernent la production de texte, la traduction, la création d’images, l'apprentissage de connaissances... Notons qu'elle prend également en charge la