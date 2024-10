Un YouTuber réussit à remplacer le SSD de son MacBook Pro M1

Tadaaaa

Le choix contrariant d’Apple

Le hack d’iBoff : un module SSD amovible

Un nouvel espoir pour les utilisateurs ? Pas si simple

Un coût élevé, mais qui peut être rentable

Depuis quelques années, les MacBook d’Apple ne sont plus ce qu’ils étaient en matière d’upgrade.Les MacBook Pro de 2016 et 2017 sans Touch Bar ont été les derniers à proposer des SSD remplaçables. À partir de 2018, le verrouillage d’Apple s’est étendu à la RAM, qui n’est plus modifiable. Certains modèles récents, comme le Mac Studio de 2023, intègrent encore des SSD amovibles, mais en réalité, la procédure reste complexe et peu accessible pour le grand public.Dans ce contexte, iBoff, un YouTuber passionné de cartes mères Mac, a développé une solution audacieuse : un module SSD qui permet de remplacer le stockage des MacBook récents. Sa méthode, bien que technique, permet de transformer un MacBook Pro M1 de base avec 256 Go en une machine dotée de 2 To de stockage. Et tout cela, sans micro-soudure une fois le module installé., un point essentiel pour les utilisateurs, car on parle tout de même de machines récentes, aux performances toujours d’actualité.L’autre point fort de cette méthode, c’est qu’elle améliore la réparabilité des MacBook., même avec un SSD externe. Avec la solution d’iBoff, remplacer le SSD devient possible sans devoir acheter un nouvel appareil. Sauf que voilà, il est important de noter que ce processus n’est pas à la portée de tous. Déjà, il requiert un Mac secondaire pour configurer le MacBook modifié, et surtout un certain niveau de savoir-faire technique pour éviter tout accident.Bien que la solution d’iBoff représente une innovation intéressante, elle n’est pas sans coût. L’installation de ce nouveau SSD nécessite des étapes complexes, comme le dessoudage de composants d’origine et l’installation du module. Pour ceux qui ne se sentent pas de taille, iBoff propose ses services pour environ 1 000 dollars, une somme importante, mais toujours inférieure au prix d’un MacBook neuf. Ce hack pose aussi une question de fond :, permettant ainsi une réparation plus facile et une longévité accrue des appareils. Mais ils s’y refusent, et c’est un problème.Un problème que je connais d’autant mieux que je viens de changer de MacBook Air pour un MacBook Air M3 équipé de 512 Go de SSD, et je regrette depuis le premier jour de sa réception de ne pas avoir choisi un SSD de 1 To. Trop tard pour le renvoyer, mais si je pouvais changer le SSD, je le ferais sans hésiter !Dommage.Et ça vous suffit ?