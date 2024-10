Des MacBook Air M4 en approche ? (ou pas...)

Quels Mac M4 en 2025 ?

Le point sur les rumeurs

• un MacBook Pro 14 pouces d'entrée de gamme avec une puce M4,

• deux MacBook Pro 14 et 16 pouces équipés de M4 Pro et M4 Max (pas d'écran OLED avant 2026),

• un iMac M4 (il est possible que le Magic Keyboard, la Magic Mouse et le Magic Trackpad puissent passer du Lightning à l'USB-C)

• un Mac mini entièrement redessiné avec des M4 et M4 Pro,

• un iPad mini (pas de changement de design, une nouvelle dalle LCD qui résoudra les problèmes de jelly scroll (les tremblements sur l'écran), du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.3 et sans doute une meilleure caméra,

En savoir plus Le Mac mini M4 va perdre quelques ports bien utiles

Dans sa boule de cristal, Mark Gurman nous annonce sans surprise qu'Apple commencera bientôtMais le lancement n'aurait pas lieu avant le début 2025. On pourrait même ajouter vers la fin du premier trimestre 2025 vu que la dernière itération équipée d'une puce M3 n'a même pas un an (pour rappel, ils ont été lancés en mars 2024). Vu les délais rapprochés entre les générations, il n'y aurait pas de changements au niveau du design, avec un simple ajout de la puce M4.Dans un second temps,A la base, la machine aurait du / pu être mise à jour aux côtés du MacBook Air. Mais le renouvellement pourrait avoir lieu entre mars et juin (pour la WWDC, puisqu'Apple n'hésite plus à faire des sorties matérielles à cette époque). Enfin,serait également en cours de développement, mais il est peu probable qu'il sorte avant la fin de 2025.Selon les derniers bruits de couloir,Cette année pourrait être celle du Mac mini . Passant directement à une puce M4 sans passer par une puce M3, il bénéficierait d'un important relooking : il serait beaucoupque le modèle actuel, dont les lignes n'ont guère changé depuis 2011. Il pourrait même avoir uneToujours d'après Mark Gurman,(pour rappel, l'actuel Mac mini M2 dispose de deux ports USB-C et de deux ports USB-A, et quatre ports USB-C et de deux ports USB-A pour la version M2 Pro)., mais pas de ports USB-A. Trois ports USB-C seraient situés à l'arrière, et deux à l'avant de la machine )tout comme le Mac Studio. Il y aurait toujours des ports(3,5 mm) et une alimentation interne.Les autres ordinateurs ne devraient faire l'objet que de rafraîchissements mineurs, axés sur les mises à niveau des puces. Pour le moment, le seul produit d'Apple doté d'une puce M4 est l'iPad Pro M4 ! En revanche,, mettant fin au très mesquin combo 256 Go/8 Go