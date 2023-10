Apple saura-t-elle placer le port USB-C au bon endroit sur la Magic Mouse ?

Magic Keyboard et Magic Mouse en USB-C ?

Après les iPhone 15 et les AirPods Pro 2 S'il ne devrait pas y avoir de problème avec le Magic Keyboard, Cupertino pourrait manger un peu son chapeau et en finir avec un placement totalement incongru pour le port de charge de la Magic Mouse.Si Apple soigne le design de ses produits dans les moindres détails,(et c'est subjectif, je le consens)En effet, si la Magic Mouse a ses aficionados, elle a également de nombreux détracteurs (dont votre serviteur, vous l'aurez compris).(et qui empêche donc son utilisation pendant la recharge, du génie vous dis-je). Dans nos rêves les plus fous, on pourrait également imaginer un tout nouveau modèle.mais beaucoup (beaucoup !)trop plate à mon goût pour être ergonomique. Certains ne jurent que par elle, je peux le comprendre, notamment pour la surface tactile multi-touch (pourtant j'apprécie le Magic Trackpad), mais dans mon cas elle n'arrive pas à la cheville de ma fidèle Logitech MX 3S., et j'avoue avoir du mal à comprendre qu'une armée d'ingénieurs puisse se direRécemment,en proposant des ports en façade sur le Mac Studio, en dotant à nouveau d'un port HDMI et d'un lecteur de carte SD les MacBook Pro , ou encore en plaçant la caméra au bon endroit sur les iPad 10 . Nous verrons, permettant ainsi auxamateurs de s'en servir pendant la charge (je sais que je vais lire des commentaires offusqués du style,, mais tout de même, on a vu plus pratique, non ?).