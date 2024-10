Avez-vous craqué pour un iMac M4 ?

brilllllllantes

l'iMac M4 sera-t-il un bestseller ?

! Entre les versions finales de l'ensemble de ses systèmes (avec les premières fonctionnalités IA pour les USA), Apple a également proposé son tout premier Mac M4, en commençant par l'iMac.(256 Go/ 16 Go, avec une puce M4 8 cœurs CPU et 8 cœurs GPU) ce qui est nettement plus généreux (à l'échelle de Cupertino bien évidemment).Après en fonction des options rajoutées, l'addition grimpe très vite. Il faudra compter environ 230 euros pour chaque option : passer à 24 Go de RAM ou de 24 à 32 Go de RAM, passer de 256 à 512 Go / ou de 512 Go à 1To (tout est mathématique : pour passer d'1 To à 2 To, c'est 460, soit 230 x 2), l'option verre nano-texturé... Il faudra aussi compter 30 euros pour le port ethernet et ainsi de suite.Ce qui nous amène à(rajoutez 30 euros si vous voulez le clavier avec le pavé numérique et encore 54 euros pour le Magic Trackpad).