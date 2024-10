La dernière pub du Mac mini M4 : petit mais costaud ?

Petit mais costaud !

Entre deux lancements, Apple vient de publier une publicité assez fun pour fêter la naissance de son dernier né. Celui-ci arrive dans unà peine plus grande que lui, à mi-chemin entre le diablotin sortant de sa boîte et le gamin effronté débarquant dans une cour de récré. En effet,Puis, Cupertino commence à. Notons au passage un subtil allumage de la machine par le bouton désormais installé en dessous (comme quoi on peut faire pire que la Magic Mouse).Par la suite, on notera l'apparition de guest stars : à nouveau(et ses nouvelles fonctions inédites reposant sur l’IA), ou encore lessortis hier (qui ont tous pris quelques euros au passage) avec l’iMac M4.On notera aussi lequ’Apple a sorti hier. Ce câble prend en charge le transfert de données Thunderbolt 5 jusqu’à 120 Gbit/s, les transferts de données Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 et USB 4 jusqu’à 40 Gbit/s, le transfert de données USB 3 jusqu’à 10 Gbit/s, la sortie vidéo DisplayPort 2.1 et une puissance d’alimentation jusqu’à 240 W. Ce câble est en vente pour 80 euros sur l’Apple Store (on en trouve des génériques chez d'autres revendeurs, voir le petit lien en fin de news).