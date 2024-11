Apple Intelligence peut vous aider à sauver votre poste et vos relations de travail

Apple fait chauffer l'IA

j'espère que ta conscience te dévorera

Dans ces deux dernières vidéos axées sur l'Apple Intelligence, on ne retrouve pas de gamin facétieux ou d' haltérophile en manque de gymnastique,. La firme a effectivement choisi de mettre en exergue le lieu de travail pour sa nouvelle campagne marketing, notamment l'utilisation du MacBook Pro doté de puces M4, qui seront expédiés et livrés cette semaine.Dans la première, on y voit Dale, un employé face au vol de son(enfin ça ressemble plus à une crème au chocolat). Celui-ci se lance dans un écrit enflammé () à l'encontre de celui qui a eu l'outrecuidance de dérober son bien. Bref, on a tous ce collègue de bureau qui pique dans le frigo, au mépris des étiquettes, et on peut le comprendre. Evidemment, pris de remords,Pour la seconde publicité, on quitte l'open space pour une salle de réunion, où Lance -un employé qui s'ennuie- se trouve pris au dépourvu pour présenter le dernier mémo de son service.. On vous laisse deviner la fin...