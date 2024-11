Mac mini M4 : cachez ce bouton que je ne saurais voir (bêtisier des utilisateurs)

En dessous comme la Magic Mouse !

Le schéma était assez simple !

Cachez ce mini que je ne saurais voir !

One more thing !

En effet, à l’instar de la Magic Mouse et de son port USB-C, le bouton d’allumage du Mac mini M4 se situe en dessous, ce qui est problématique pour ceux qui éteignent ou allument leur Mac régulièrement (ou pas), même si nous sommes nombreux à le laisser tourner continuellement ou à utiliser le mode veille., même si dans les vidéos diffusées par Apple, l'utilisateur semble glisser le doigt et allumer sa machine sans aucun souci (mais ça c'est la magie de la publicité).Aussi, de nombreuses idées fleurissent sur les réseaux sociaux afin de trouver une solution à ce inaccessible problème. Ainsi, certains -plus réactifs- ont rapidement cherché une solution pour ne pas risquer à se tordre un doigt. Sur X, l'utilisateura justement, même s'il est peu gracieux au demeurant. Il se pose sur l'arrière du boitier du Mac mini (brisant l'esthétique de ce dernier mais offrant de pousser le bouton avec un système de poussoir.Après quelques essais et autres réglages, l'utilisateur MacGyver est donc passé à l'action et a pu. Positionné sur le Mac mini M4, deux axes de rotation permettent, en appuyant dessus, de faire remonter la pièce inférieure qui appuie alors sur le bouton d’alimentation. Si l'objet fonctionne, on est bien d’accord que le design minimaliste en prend un sacré coup !Mais depuis, on trouve de nombreux autres dispositifs notamment certains qui permettent de fixer son Mac mini M4 sous le plan de travail de son bureau voire même en sortant sa boite de Lego. Ainsi,peut solutionner tout problème avec trois Lego :Du côté du célèbre Ben Geskin, c’est carrément le Mac mini M4 qui devient le bouton d’allumageChez syensyei on se la joue bio et éco-responsable avec une simple et mini planche de bois ronde, qui s’est avérée parfaite comme support pour légèrement surélever le Mac mini.Chez Basic Apple Guy, on résout le problème avec un éventuel (et très hypothétique) nouveau produit exclusif à l’Apple Store : le Magic Poker à 29 $ pour permettre aux utilisateurs d'accéder plus facilement au bouton d'alimentation sous le nouveau Mac mini. À commander (ou pas) sur l’Apple Store.Sinon on peut à nouveau ressortir la boite de Lego est se créer un joli chantier de réparation avec un vrai pont pour soulever le Mac mini et accéder à la face inférieure sans trop de difficulté.Dans le même ordre d’idée, il reste aussi le côté du mini qui pourrait faire un bien joli support :Enfin, pour les plus bricoleurs, on peut trouver des modèles pour imprimante 3D ( ici ici ou là ) et se créer son propre support afin de fixer le Mac mini M4 sous son bureau :Mais il reste une ultime solution si vraiment ce bouton vous est insupportable ou si vous êtes aussi bon bricoleur que parfaitement patient, et si vraiment vous êtes réfractaire à toute manipulation, l’apparition de la face inférieure noire, sur lequel est gravé Mac mini, semble donner toute satisfaction :