Flexbar : le retour du Touch Bar en version autonome

au secours

La Flexbar fonctionnera même avec vos jeux préférés (enfin peut-être...)

Un concept revisité pour une plus grande adaptabilité

Une meilleure personnalisation grâce à des outils dédiés

C'est quand même pas très joli

Un outil pratique, mais avec des réserves

Abandonné par Apple en 2023 avec l’arrêt des modèles MacBook Pro équipés du Touch Bar, ce dernier fait son retour sous une forme inédite grâce au Flexbar.Contrairement à son prédécesseur intégré, le Flexbar peut être placé librement sur un bureau ou un support magnétique, pour s’adapter à différents usages et configurations.L’un des principaux atouts du Flexbar résiderait dans sa flexibilité.Cette dernière, disponible pour Windows (mais pas encore pour macOS, un comble), propose une interface intuitive par glisser-déposer. ENIAC prévoit également un kit de développement logiciel (SDK) basé sur JavaScript pour permettre aux développeurs de créer des extensions, lesquelles seront accessibles sur une marketplace prévue pour 2025.Le Flexbar intègrera des fonctionnalités avancées comme la gestion des macros multi-étapes et une compatibilité avec les API tierces, le rapprochant des solutions comme l’Elgato Stream Deck.Avec un objectif initial de seulement 2 500 dollars, la faisabilité du projet pose quand même pas mal de questions, en particulier en ce qui concerne la production et l’approvisionnement de composants comme son écran OLED. Même si l’équipe a montré un prototype fonctionnel, les retards ou problèmes de fabrication restent possibles.Vendu à un prix réduit de 119 dollars pour les premiers contributeurs, le Flexbar cherche à dépasser les limites du Touch Bar d’Apple en offrant une expérience plus personnalisable et adaptable.Les futurs utilisateurs intéressés devront décider entre soutenir le projet dès maintenant ou attendre sa commercialisation définitive, prévue pour février 2025, pour juger de sa qualité réelle.