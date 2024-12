On reparle du MacBook 5G : Apple va-t-elle enfin franchir le pas ?

La demande d’un modem 5G est forte

Le sujet revient régulièrement sur le devant de la scène , notamment grâce à des rumeurs récentes évoquées par le toujours très bien informé Mark Gurman, mais aussi par le journal Forbes, qui suit le dossier de près. De nombreux fabricants d’ordinateurs portables et hybrides proposent des modèles dotés de connectivité cellulaire, et pourtant, Apple continue d’exclure cette option de ses MacBook.Par le passé, Apple a déjà évoqué cette possibilité, mais a toujours invoqué des contraintes techniques pour justifier son absence. Sauf que nous sommes presque en 2025, et les évolutions technologiques actuelles pourraient clairement changer la donne.L’arrivée des puces Apple Silicon, plus compactes et économes en énergie, rend possible l’intégration d’une connectivité 5G sans compromettre l’autonomie ou le design des MacBook.La cohabitation de la 5G avec, par exemple, les puces M2 ou M4 d’Apple ne pose aujourd'hui aucun problème particulier.Vous le savez aussi, depuis des années, Apple a investi massivement pour développer ses propres modems, notamment en rachetant la division modem d’Intel en 2019 pour 1 milliard de dollars.Certes, cette première génération de modems restera peut-être limitée en performances par rapport à celles de Qualcomm . Mais c’est là qu’on peut entrevoir une issue pour le MacBook et un début de calendrier. Apple prévoit en effet d’améliorer cette technologie sur plusieurs années avant de l’étendre à ses produits phares, dont potentiellement les MacBook.En prenant en compte ces avancées, la commercialisation d’un MacBook avec connectivité 5G ne serait donc hélas pas envisagée avant 2026, au plus tôt.Mais alors, pourquoi ne pas rêver à un MacBook Air utilisant le même type de puces que le futur iPhone SE ? Après tout, cela reste un appareil d’entrée de gamme, et surtout un appareil dédié à la mobilité, donc encore plus enclin à recevoir de la 5G, non ? Seul Apple peut en décider. Mais dans tous les cas, il semble qu’Apple cherche à mettre en place un calendrier leur permettant d’optimiser progressivement leurs modems, pour offrir des performances équivalentes, voire supérieures, à celles de Qualcomm, tout en intégrant des fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle (pour changer).L’ajout de la connectivité cellulaire sur les MacBook offrirait clairement une solution pratique aux professionnels en déplacement, sans dépendre des réseaux Wi-Fi ou de connexions partagées.À la rédaction, nous en rêvons tous, moi le premier, et je suis certain que vous aussi. Sauf que voilà, cette future fonctionnalité pourrait aussi entraîner une augmentation des coûts et obliger les utilisateurs à souscrire à des forfaits spécifiques. Voilà qui est tout de suite moins agréable, mais on s’y attend. Et puis, après tout, comme sur les iPad, cela pourrait être une fonction optionnelle, donc ne pas impacter le tarif de ceux qui n’en ont pas besoin.Dans tous les cas, si Apple franchit le pas, cela pourrait surtout marquer une étape importante dans la convergence entre ses différents écosystèmes matériels.