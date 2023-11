Le modem 5G d'Apple n'arrivera vraiment pas avant 2025

Horizon 2026 ?

Apple, trop ambitieuse ?

Apple avait prévu de lancer sa puce modem pour ces nouveaux modèles d'iPhone (ndlr : les iPhone 15). Mais les tests réalisés à la fin de l'année dernière ont révélé que la puce était trop lente et sujette à la surchauffe. Sa carte de circuit imprimé était si grande qu'elle prendrait la moitié d'un iPhone, ce qui la rendait inutilisable.

Le premier iPhone avec une puce 5G sera-t-il un iPhone SE ?

Juste parce qu'Apple a conçu les puces Apple Silicon, il est ridicule de penser qu'ils pourraient également construire un modem , a déclaré Jaydeep Ranade (Apple wireless director) qui a quitté l'entreprise en 2018, l'année où le projet a commencé.

D'après. A priori, la fenêtre de lancement pour le printemps 2025 serait compromise.Pour le moment,est -malgré son histoire juridique tumultueuse avec Cupertino- reste donc le fournisseur attitré pour plusieurs années. Contre toute attente, les deux firmes ont reconduit leur contrat jusqu'en 2026,Rappelons au passage que Qualcomm est aussi le fournisseur, bien que certains des composants de radiofréquence aient été conçus par Apple.Pas de changement avant l'iPhone 18 (et encore). Cela confirme les informations de Ming-Chi Kuo qui estimait qu'Apple ne fournirait pas de modem 5G avant 2025. Le passage à un modem Apple pourrait commencer avec l'iPhone SE 4 et les iPhone 18. Ce modem serait limité aux bandes sub-6GHz, mais les ondes millimétriques et les communications via satellites ne seraient pas prises en charge.La question d'un modem 5G par Apple ne date pas d'hier, ce projet lui permettant de réduire sa dépendance vis-à-vis de Qualcomm.. La firme aurait planifié sa conception depuis plus de cinq ans, raison pour laquelle elle a acquis la majorité de l'activité de modem pour smartphone d'Intel en 2019. Elle aurait même envisagé son lancement pour 2023 (mais en vain).D'après, la situation serait encore plus complexe pour ce projet au petit nom de code de Sinope, en référence à la nymphe ayant déjoué les plans de Zeus. Maispour démarrer son projet, fixant des, se butant à une mauvaise compréhension des défis en jeu et aboutissant à desA cela se sont ajoutés, l'équipe n'ayant pas de dirigeant unique pour les encadrer. Après le départ de Ruben Caballero, les équipes ont été partagées en deux divisions, software et hardware, une partie placée sous l'égide de Johny Srouji. Mais certains n'avaientpour finaliser le projet, qui accuse désormais plus de 3 ans de retard derrière la technologie de Qualcomm.