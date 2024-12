Le Mac mini M4 aurait pu être encore plus petit ! Kate Bergeron (Apple) raconte tout

Une refonte totale pour un format inédit

Une conception pensée pour l’équilibre et les utilisateurs

tabouret à trois pieds

Et alors, ce sacré bouton ?

Plus de durabilité

Avec la version M4 du Mac mini, Apple a réduit ses dimensions à seulement 12,7 cm de côté, avec une hauteur de 5 cm. Ce design, près de 40 % plus petit que le modèle précédent, intègre les puces M4 et M4 Pro , double la mémoire vive minimale (16 Go) et ajoute des ports en façade.Cependant, il est également accompagné de quelques choix surprenants, comme la position du bouton d’allumage ou l’intégration d’un stockage amovible (même s’il reste complexe à remplacer). Pourquoi de tels choix ?Cette refonte du Mac mini a nécessité un travail d’équilibrage, comparé par les ingénieurs à unLes premières ébauches visaient un format encore plus réduit, mais l’intégration de la puce M4 Pro et ses besoins élevés en refroidissement ont imposé des compromis.C’est d’ailleurs ce format réduit qui a motivé le choix d’un stockage modulaire.Il ne s’agit donc pas d’une largesse offerte par Apple, mais bien d’une contrainte technique, liée au manque d’espace et aux exigences de refroidissement.Le bouton d’alimentation, désormais placé sous l’appareil, a également fait l’objet de critiques Là encore, tout est une question de place, et la priorité a été donnée à la multiplication des ports, tout en conservant un design sobre, fidèle à la tradition d’Apple.Premier Mac carboneutre d’Apple, le Mac mini M4 se distingue également par une utilisation massive de matériaux recyclés : zinc, cuivre et acier pour le logo.Tout cela contribue à l’objectif d’Apple d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2030.