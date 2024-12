Apple aurait abandonné la puce M4 Extreme pour se concentrer sur l’IA

Une puce M4 Extreme qui restera dans les cartons

Une gamme M4 déjà bien étoffée

L’IA, un nouvel axe prioritaire

Baltra

Une stratégie pragmatique

Et si la Mx Extreme revenait plus tard ?

Extreme

Un pari sur l’avenir ?

Initialement, la puce M4 Extreme devait être une véritable vitrine technologique, exploitée dans les ordinateurs haut de gamme d’Apple. Conçue pour le Mac Pro, elle aurait réuni quatre puces M4 Max assemblées pour offrir jusqu’à 64 cœurs CPU et 160 cœurs GPU.Sauf que voilà, selon un rapport de The Information, ce projet a été abandonné cet été.Apple propose actuellement des versions Pro et Max de ses puces M4, qui équipent des appareils comme les MacBook Pro et Mac Studio. Une version Ultra est prévue pour 2025 et devrait venir équiper les prochains Mac Studio et Mac Pro.La puce M4 Extreme, en revanche, aurait elle visé un marché ultra-niche. Certes, elle aurait renforcé la position du Mac Pro comme produit phare, mais à quel prix ?Le choix d’Apple de. Avec des fonctionnalités comme Apple Intelligence, qui gagne en importance sur iPhone iPad et Mac , l’entreprise investit dans des outils capables d’améliorer l’expérience utilisateur via l’intelligence artificielle.Pour ce projet, Apple collabore avec Broadcom et TSMC Cela pourrait renforcer des services comme Siri ou les recommandations personnalisées, et ouvrir la voie à de futures innovations dans l’écosystème Apple.Abandonner une puce aussi ambitieuse que la M4 Extreme n’est pas une première pour Apple. Déjà, en 2022, l’entreprise avait renoncé à une version Extreme de la puce M2.Dans le cas de la M4 Extreme, l’enjeu est aussi, vous l’avez compris, de recentrer les efforts sur des produits plus rentables à court et moyen termes.D’ailleurs on ne va pas se mentir, le Mac Pro reste un produit de niche.La demande pour une puce encore plus puissante semble trop faible pour justifier des investissements aussi importants.L’abandon de la M4 Extreme ne signifie pas qu’Apple a définitivement tourné la page. Le projet a été exploré à plusieurs reprises, et il n’est pas impossible qu’une future série, comme la puce M5 ou la M6, relance l’idée.Les utilisateurs de Mac Pro peuvent donc s’attendre à voir débarquer la puce M4 Ultra l’an prochain.En mettant de côté la M4 Extreme, Apple opte donc pour une approche plus mesurée et plus économique. Les coûts élevés et la faible demande pour une puce si spécifique ont clairement pesé dans la balance, mais surtout, l’intelligence artificielle est la priorité actuelle de l’entreprise.