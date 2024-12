Intel relance discrètement Raptor Lake avec les nouveaux processeurs Core 200H

Que proposent les Core 200H ?

Performance

Efficient

Positionnement et marché visé

Une segmentation complexe

Les processeurs Core 200H utilisent l’architecture Raptor Lake Refresh, déjà bien connue.Ces puces prennent en charge des mémoires DDR5-5600 et affichent une consommation de base de 45W, allant jusqu’à 115W en mode turbo.Comparées à la série précédente, les Core 200H apportent quelques améliorations, comme une augmentation des fréquences de base et une compatibilité mémoire étendue.Cette nouvelle série semble destinée à remplacer certaines puces de 13e génération, tout en restant plus accessible que les processeurs Core Ultra, basés sur des architectures plus récentes comme Arrow Lake.C’est là que le bât blesse. Intel a compliqué les choses en lançant cette série aux côtés des gammes Core Ultra 200H et 200HX, prévues pour début 2025.Pour les utilisateurs, il devient difficile de s’y retrouver, surtout avec des noms similaires et des caractéristiques qui se chevauchent.Visiblement Intel veut miser sur la continuité avec cette gamme, en capitalisant sur l’efficacité et la popularité de Raptor Lake.Les Core 200H jouent donc la carte du recyclage technologique, avec des performances solides mais peu de nouveautés.