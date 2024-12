Avec macOS 15.2, Apple annonce l'arrivée des MacBook Air M4

Un petit cadeau caché

caméra ultra-large avant

Cadre Centré

Plus de RAM

QUELS MAC M4 EN 2025 ?

En effet, le code de la version finale cache quelques informations sur de nouveaux modèles -qui devraient donc arriver sous peu. Avec cette mise à jour, on trouve des références à deux tailles d’écran en 13 et 15 pouces, mais aussi. Ces MacBook Air devraient donc être dotés, mais sans trop changer de design.Côté nouveauté, on note des améliorations au niveau de la caméra avec la mention d’une(FaceTime HD ? des améliorations notables pour les vidéoconférences et les contenus visuels), et le support pour la fonction(Center Stage).Autre apport :, y compris des modèles actuels de MacBook Air M3. Ainsi les modèles de base passent tous deet ce, sans augmenter le prix (pour une fois) !puisqu'elle est particulièrement gourmande à faire tourner en local et qu'elle nécessite au minimum 8Go pour fonctionner. Il est donc normal que les nouveaux MacBook Air M4 d'entrée de gamme suivent également le mouvement.Aux dernières rumeurs, i, pour être en raccord avec le cycle d’actualisation progressif d’Apple pour sa gamme Mac.Dans sa boule de cristal, Mark Gurman avait d'ailleurs annoncé fin octobre qu'. Mais le lancement n'aurait pas lieu avant le début 2025. On pourrait même ajouter vers la fin du premier trimestre 2025 vu que la dernière itération équipée d'une puce M3 n'a même pas un an.A la base, la machine aurait du / pu être mise à jour aux côtés du MacBook Air. Mais le renouvellement pourrait avoir lieu entre mars et juin (pour la WWDC, puisqu'Apple n'hésite plus à faire des sorties matérielles à cette époque). Enfin,mais il est peu probable qu'il sorte avant la fin de 2025.