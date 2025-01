Cet écran Ultrafine 6K de LG inspiré de l'Apple Pro Display XDR est finalement décevant

Un écran 6K et Thunderbolt 5

, reprenant en fait les lignes de l'Apple Pro Display XDR et son fameux pied vendu en option (de série ici). Les bordures sont même presque invisibles, contrairement au Pro Display XDR, qui prend ici un sérieux coup de vieux.Les spécifications sont même plutôt bonnes,, une rareté sur le marché. Seul Dell propose pour le moment un équivalent avec l'UltraSharp 32 6K U3224KB vendu près de 3000€ . Mais contrairement au modèle d'Apple, celui de Dell est uniquement LED-IPS et pas non plus HDR.Malheureusement, LG ne fait pas beaucoup mieux.(99.5% de l' Adobe RGB et 98% du DCI-P3) mais la luminosité n'est pas précisée et de ne devrait pas dépasser les 600 nits, si vous voulez mon avis.C'est d'autant plus étrange que LG fabrique d'excellentes dalles OLED pour la télévision, et donc les dalles sont finalement assez voisines et semble pourtant à l'aise avec le mini-LED utilisé par Apple sur son propre moniteur., devront encore ronger leur frein quelques mois... ou s'offrir le coûteux Apple Pro Display XDR dont le tarif n'a jamais vraiment baissé.