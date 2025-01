LG lance deux projecteurs pour petits espaces, dont un très original !

Le PF600U en mode lampe

Est-ce une lampe ? Est-ce un projecteur ?

Le minuscule CineBeam S

Un modèle 4K ultra-compact pour optimiser l’espace

Le PF600U en mode projecteur

webOS toujours fidèle au poste

LG a donc dévoilé le très curieux PF600U, un modèle qui combine projecteur, enceinte Bluetooth et lampe LED d’ambiance. Ce projecteur offre une résolution FHD (1 920 x 1 080), une luminosité de 300 lumens ANSI et des haut-parleurs stéréo., et c’est ce qui fait toute son originalité. L’appareil projette des images jusqu’à 120 pouces et ajuste automatiquement l’écran pour une installation rapide. La lampe LED propose neuf couleurs et cinq niveaux de luminosité.Dans la foulée, LG continue à penser aux petits espaces, et annonce le CineBeam S, le plus petit projecteur 4K ultra-courte focale de LG.. Grâce à sa technologie ultra-courte focale, il peut afficher une image allant jusqu’à 100 pouces à seulement quelques centimètres du mur. Très compact, il mesure 11 x 16 x 16 cm, ce qui facilitera son déplacement. Ce modèle prend en charge 154 % de l’espace colorimétrique DCI-P3, avec un contraste de 450 000:1. Il inclut également des haut-parleurs stéréo avec support Dolby Atmos pour une expérience sonore adaptée, même si, dans un tel format, on ne s’attend quand même pas à un son exceptionnel.Les deux projecteurs fonctionnent sous la plateforme webOS,. Des options comme l’ajustement des couleurs selon la teinte des murs ou le repositionnement de l’écran sont intégrées pour s’adapter aux environnements variés. Ces caractéristiques permettent de simplifier l’installation sans nécessiter de configurations complexes.Avec ces deux modèles,, et c’est une bonne chose, on a hâte de pouvoir les voir en fonctionnement.