Ce PC Lenovo et son écran qui se déroule est improbable mais… pourquoi pas ?

Un écran déroulant pensé pour le multitâche

Une configuration classique avec quelques limites

Une innovation coûteuse

L’élément central du ThinkBook Plus Gen 6 est donc son écran OLED flexible, qui s’étend verticalement grâce à des moteurs intégrés.Une fois déployé, il atteint une hauteur de 16,7 pouces avec une résolution étendue de 2000 x 2350. L’écran se déroule en environ 10 secondes, via un bouton dédié ou un geste devant la webcam. Cette extension permet bien sûr d’offrir davantage d’espace pour des tâches comme le codage ou l’affichage de documents longs, avec la possibilité de diviser l’écran en deux fenêtres superposées.Lenovo affirme que le mécanisme de déroulement est conçu pour résister à 20 000 cycles d’ouverture et fermeture.Côté performances, l’ordinateur propose un processeur Intel Core Ultra 7, jusqu’à 32 Go de RAM DDR5x, et un SSD de 1 To.La batterie de 66 Wh, assez classique pour cette gamme, devrait offrir une autonomie équivalente à celle d’un ordinateur standard.Le ThinkBook Plus Gen 6 est quand même limité en connectique. Lenovo a d’ailleurs conçu l’appareil pour un usage sans écran externe, ce qui pourrait poser problème à certains utilisateurs. L’écran étendu est traité comme un second moniteur dans Windows, ce qui rend impossible l’utilisation native de certaines fonctionnalités comme l’ancrage automatique des fenêtres sur la partie déroulée.À 3 499 $, ce modèle s’adresse avant tout aux professionnels prêts à investir dans une solution innovante.Le manque de support natif dans Windows et quelques plis visibles sur l’écran pourraient limiter son adoption à grande échelle, sans même parler du prix…