Lenovo préparerait une console portable sous SteamOS

Ici, un petit bouton Steam !

Une console, deux systèmes d’exploitation ?

Le petit bouton serait là

Pourquoi SteamOS change la donne

Vers une bataille des consoles portables ?

Les images partagées par Evan Blass sur X montrent deux variantes du Lenovo Legion Go S. La version noire présente un bouton Steam, tandis que la version blanche semble en être dépourvue. Cette différence laisse penser que Lenovo pourrait proposer deux modèles : l’un tournant sous Windows et l’autre sous SteamOS.Les fabricants de consoles portables comme Asus et MSI restent majoritairement fidèles à Windows, mais la patience des utilisateurs vis-à-vis des limites de ce système sur des écrans réduits est parfois palpable.D’ailleurs, tant qu’à y être, on en est presque à rêver d’une console portable qui pourrait faire tourner les deux OS en parallèle, histoire d’avoir une plus grande comptabilité à offrir à ses utilisateurs, mais cela risque d’être assez compliqué à réaliser, en particulier pour gérer le stockage des jeux sur deux OS différents.En attendant, aujourd’hui, Proton permet à SteamOS de faire tourner de nombreux jeux Windows, souvent avec de très bonnes performances.En intégrant SteamOS, Lenovo pourrait aussi réduire les coûts en se passant de la licence Windows. Selon les rumeurs, la Legion Go S embarquerait un GPU AMD Radeon 680M, basé sur l’architecture RDNA 2, similaire à celui du Steam Deck mais plus puissant.Le CES 2025 pourrait d’ailleurs marquer un tournant pour le marché des consoles portables. Avec SteamOS, Lenovo semble vouloir s’imposer face aux modèles Windows comme le ROG Ally d’Asus.Affaire à suivre, mais une chose est sûre : Lenovo mise sur la diversité pour tirer son épingle du jeu.