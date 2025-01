Ce clavier bouge tout seul pour limiter les mouvements chez AutoKeyBo

Un clavier transformable et intelligent

Prix et disponibilité

A le voir, on se croirait dans un film de science fiction. En effet,. Son secret ? Une caméra alimentée par l’intelligence artificielle, capable de détecter les mouvements de vos mains.Concrètement, lors que l'on effectue un geste, l’AutoKeybo va. Les deux moitiés se rétractent alors de manière fluide lorsqu’elles ne sont plus nécessaires, supprimant le déplacement des mains entre différents dispositifs.L’AutoKeybo intègre également. Cette base est équipée d’un PC Linux embarqué, permettant de connecter le clavier à votre ordinateur via Bluetooth. En outre, la base comprend des ports HDMI et USB-C, rendant l’appareil compatible avec de nombreux de périphériques et d’écrans.Conçu pour optimiser la productivité et réduire les mouvements inutiles,. Avec son design intelligent, il promet de faciliter la transition entre la frappe de texte, les calculs, et la navigation tactile, tout en limitant les efforts physiques.Toutefois, le clavier ne se contente plus d’être un périphérique statique : il devient un outil intelligent qui s’adapte à vos besoins en temps réel. Une révolution qui pourrait redéfinir nos interactions avec nos ordinateurs.