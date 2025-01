Adobe révolutionne le montage vidéo au festival Sundance 2025

Media Intelligence & panneau de Recherche dans Premiere Pro

Selon l'enquête annuelle du Sundance Institute, près de 85 % des entrants de 2025 se sont appuyés sur les applications Adobe Creative Cloud - y compris Premiere Pro, Frame.io, After Effects, Photoshop et la collection Substance 3D - pour donner vie à leurs histoires. Premiere Pro était une fois de plus le logiciel de montage vidéo le plus populaire, utilisé par plus de la moitié (60 %) de films. "Opus", "By Design", "Train Dreams", "Bunnylovr", "The Alabama Solution", "Bucks County, USA", "The Legend of Ochi" et "Perfect Neighbor" ne sont que quelques-uns des longs métrages narratifs, des documentaires et des séries épisodiques qui devraient faire leurs débuts au Festival du film de Sundance 2025 qui ont été coupés sur Premiere Pro.



Le mois dernier, l'Académie des arts et des sciences du cinéma a annoncé ses short lists pour dix catégories différentes pour les prochains 97e Oscars, et les longs métrages documentaires, y compris "Will & Harper", "Frida", "Daughters" et "Black Box Diaries" ont tous été édités à l'aide de Premiere Pro. De plus, les nominations ACE Eddie comprenaient une variété de films et d'émissions de télévision qui utilisaient Premiere Pro, After Effects et Frame.io, y compris "Anora" et "The Jinx : Part Two

Adobe fait un bond en avant avec Media Intelligence, une technologie alimentée par l’IA, qui va. Associé au panneau de Recherche, cet outil permet d’pour trouver facilement des visuels, dialogues ou métadonnées spécifiques (date de tournage, type de caméra, etc.). Ainsi, on pourra chercher une scène simplement en tapant :Autre nouveauté majeure : la traduction automatique des sous-titres. Toujours en bêta sur Premiere Pro,, permettant une localisation rapide et précise des contenus vidéo. Les monteurs peuvent ainsi toucher un public international sans effort supplémentaire.Adobe ne s’arrête pas là. Avec une mise en cache modernisée, After Effects (également en version bêta pour le moment) devientque jamais. Désormais, les compositions, une fois mises en cache, pourront être lues intégralement, même sur des machines respectant les spécifications minimales. Cela améliore la réactivité et rend le travail de motion design plus agréable et efficace.Avec des outils toujours plus intelligents, collaboratifs et performants, la marque montre qu’elle reste à l’avant-garde des besoins des professionnels de la vidéo.