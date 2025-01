Adobe teste une fonction d’édition et de collaboration en direct sur Photoshop

De la co-édition en live !

à partir de différents ordinateurs, ce qui permet de partager la créativité et la collaboration

Disponibilité

éclairée par les commentaires de la communauté

la création de contenus, rationalise la communication et améliore la collaboration créative pour les créateurs, les équipes ou les enseignants

Désormais,propose aux utilisateurs de tester une fonctionnalité attendue depuis longtemps. En effet, il sera, Les manipulations peuvent évidemment se faire, ce qui réduit les échanges de fichiers et améliore la coordination -et bien sûr accélère leou l’apprentissage chez les étudiants. On pourra enfin dire adieu aux fichiers de travail dont la dénomination demandait patience et mémoire (bye bye donc version 1, version 2, version 47Bis, version 150124-0824 etc). Il sera également possible de laisser unet d'y accéder en direct sur le même document. Là encore un gain de temps sur le travail au quotidien.Nul doute qu', pour accéder aux précédentes étapes et ne pas les détruire -ce qui peut s'avérer tout à fait dommageable dans de nombreuses situations.Selon Adobe , la fonctionfait suite à deet aurait été. Le but étant -on s’en doute- d’Pour l’heure, aucune date de publication officielle d’une version finale n’a été communiquée. Une fois la phase de beta test close, la fonction devrait être intégrée aux versions de bureau et Web de Photoshop. Malheureusement il n’est fait