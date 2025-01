Mac mini M4 : une édition rétro exclusive signée ColorWare

Un design rétro inspiré des années 1980

ColorWare a donc dévoilé une version spéciale du Mac mini M4 , baptisée. Cette déclinaison revisite le mini-ordinateur d’Apple avec une esthétique vintage. Disponible en beige rétro et en noir mat, le design intègre le logo Apple multicolore utilisé entre 1977 et 1998, mais aussi des ventilations en aluminium, qui rappellent les ordinateurs Macintosh des années 1980. À l’arrière, le motest gravé dans une police vintage,Sur le plan matériel, cette édition ne diffère pas du modèle standard. Elle est disponible avec les puces Apple M4 et M4 Pro, et propose des configurations allant de 16 à 24 Go de RAM et de 256 à 512 Go de stockage SSD. Le boîtier compact conserve les ports habituels : trois Thunderbolt 4, un HDMI, un port Ethernet Gigabit, ainsi que deux ports USB-C et une prise casque 3,5 mm à l’avant.La version rétro du Mac mini M4 est proposée à partir de 899 dollars, soit 300 dollars de plus que le modèle de base en finition classique. Cette différence de prix s’explique par le travail artisanal effectué sur l’aluminium et l’exclusivité de l’édition. Des modèles plus performants sont également disponibles à des prix plus élevés.Notez aussi, et ça peut être un frein, toutes les garanties sont gérées par ColorWare aux États-Unis.ColorWare n’a pas précisé le nombre d’exemplaires produits pour cette édition limitée, ce qui en fait un objet de collection potentiel pour les amateurs de produits Apple et de design rétro.