Le Mac mini M4 en PLS ? Nvidia annonce un supercalculateur qui tient dans la main

La promesse d’un supercalculateur à portée de main

Placer un supercalculateur IA sur chaque bureau, c’est donner aux chercheurs et étudiants les outils pour façonner l’avenir de l’IA.

Une configuration taillée pour l’IA

Une flexibilité inégalable pour les développeurs

Pas vraiment comparable au Mac mini M4

Project DIGITS ne se limite pas à sa puissance brute. Grâce à son architecture hybride associant un GPU Blackwell dernière génération à un CPU Grace doté de 20 cœurs Arm,En comparaison avec les infrastructures traditionnelles, cette solution a pour objectif de réduire les coûts tout en accélérant le développement de projets IA directement à son bureau, sans avoir à rejoindre des infrastructures lourdes et complexes.Selon Jensen Huang, PDG de Nvidia , ce projet est une étape clé pour rendre l’intelligence artificielle accessible à des millions de développeurs :Sous le capot, chaque unité DIGITS dispose de 128 Go de mémoire unifiée et jusqu’à 4 To de stockage NVMe,Pour des projets encore plus lourds, deux unités DIGITS peuvent être couplées via la technologie ConnectX de NVIDIA, qui permet de gérer des modèles allant jusqu’à 405 milliards de paramètres.En plus de ces spécifications matérielles, Project DIGITS doit s’intègrer parfaitement à l’écosystème logiciel de Nvidia.Tout cela fonctionne sur le système d’exploitation DGX OS basé sur Linux, pour permettre une transition fluide vers des infrastructures cloud ou des centres de données.L’un des principaux atouts de DIGITS réside dans sa polyvalence.Cela facilite le prototypage et le déploiement à grande échelle, sans avoir besoin d’investir dans des infrastructures complexes dès le départ.Avec un prix d’entrée fixé à 3 000 $, DIGITS reste abordable par rapport aux solutions traditionnelles de calcul intensif.Difficile de parler de Project DIGITS sans évoquer son positionnement face à des solutions plus généralistes comme le Mac mini M4 d’Apple . Ce dernier, équipé de la puce M4 (10 cœurs CPU et GPU), reste un choix intéressant pour des tâches de calcul léger et modéré.Sauf que clairement, pour gérer des modèles d’IA complexes,Sa mémoire unifiée plafonne à 64 Go et sa puissance graphique, bien que performante pour des tâches généralistes, n’est pas conçue pour rivaliser avec les capacités dédiées d’un GPU Blackwell.Autre point clé : la consommation énergétique. Le Mac mini M4 est efficace avec une consommation maximale de 155 W, mais cela reste insuffisant pour des charges de travail nécessitant une puissance brute d’un pétaflop.Project DIGITS pourrait s’imposer comme une solution idéale pour ceux qui travaillent sur des projets d’IA gourmands en ressources.même s’il faudra bien sûr voir tout ceci en utilisation réelle.