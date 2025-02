Opera Air, un navigateur totalement inédit axé sur... le bien-être et la méditation

Un navigateur conçu pour le bien-être numérique

Prendre une pause

Take a Break

Boost

Une navigation fluide et immersive

Focused Calm

Dans un monde où l’hyperconnexion est devenue la norme, Opera défend une. Conçu pour réduire le stress et favoriser la concentration, Opera Air propose deux fonctionnalités phares pour prendre une pause quand il le faut ou pour booster son énergie.La fonction(en vo) offre des, incluant des exercices de respiration pour calmer l’esprit, des sessions de méditation pour apaiser le stress, ainsi que des scans corporels pour détendre les tensions physiques. Les utilisateurs peuvent programmer des rappels pour intégrer des pauses conscientes dans leurs sessions de navigation et ainsi éviter l’épuisement numérique.Grâce à la technologie des battements binauraux () qui stimule l’activité cérébrale avec des fréquences sonores spécifiques,: le boost de créativité pour stimuler l’imagination, le contact énergisé : un regain d’énergie pour les longues sessions de travail et la relaxation profonde : idéal pour se détendre après une journée chargée.Les utilisateurs peuvent personnaliser leur expérience en ajustant le volume, en ajoutant des sons de la nature ou de la musique de fond, et en définissant la durée de leurs sessions, de 15 minutes à illimité.Opera assure que ces nouvelles fonctionnalités ne perturbent pas l’expérience classique de navigation. Les internautes peuvent continuer à travailler ou naviguer tout en activant le mode, qui utilise des rythmes Alpha 8Hz et des sons relaxants pour améliorer la concentration.Avec Opera Air, le navigateur ne se contente plus d’être un simple outil d’accès à Internet : il devient un allié du bien-être numérique. Une approche innovante qui pourrait bien séduire une génération toujours plus soucieuse de son équilibre entre productivité et sérénité.