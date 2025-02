Lancement chaotique des RTX 5090 : cartes grillées, bugs et pénurie

Des cartes briquées après une simple mise à jour

Problèmes de compatibilité avec le PCIe 5.0

L’alimentation : un problème récurrent

Comme si ça ne suffisait pas, les stocks sont ridiculement bas

Imaginez : vous déballez votre RTX 5090 toute neuve, vous l’installez, vous lancez l’installation des pilotes… et écran noir. Résultat : la carte n’est plus détectée, ni par Windows, ni par le BIOS. C’est ce qui est arrivé à plusieurs acheteurs, en particulier en Chine, où la version 5090D semble particulièrement touchée.Pour l’instant, l’origine exacte du problème n’est pas claire. Certains pointent du doigt les pilotes NVIDIA , d’autres un souci au niveau du BIOS ou du PCIe. En attendant, ceux qui ont perdu leur carte n’ont pas vraiment de solution, si ce n’est attendre un correctif… ou espérer un échange.Autre souci : la RTX 5090 est la première carte totalement compatible avec le PCIe 5.0. Et visiblement, ça ne se passe pas bien pour tout le monde.Le YouTuber Der8auer a trouvé une astuce : forcer le mode PCIe 4.0 dans le BIOS réglerait ces bugs. Une solution qui dépanne, mais qui n’est pas idéale, surtout quand on achète une carte censée tirer parti des dernières technologies.Autre point qui inquiète : l’alimentation de la RTX 5090. Des tests montrent qu’avec un adaptateur 3x 8 broches au lieu des 4x recommandés, la carte perd environ 5 % de performances.Certains ont aussi évoqué des câbles d’alimentation qui fondent, rappelant les soucis de la RTX 4090 . Finalement, il s’agissait d’une fausse alerte : l’incident concernait une ancienne carte mal branchée. Mais avec une consommation qui dépasse les 600W, la prudence reste de mise.Un lancement compliqué. Entre les cartes briquées, les problèmes de compatibilité et la pénurie,