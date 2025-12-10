5K et 180 Hz, ce nouvel écran gaming d’ASUS pourrait faire mieux que l'Apple Studio Display !
Par Vincent Lautier - Publié le
ASUS vient de lever le voile sur un nouveau moniteur gaming qui promet de séduire les joueurs exigeants. Le ROG Strix XG27JCG mise sur un concept dual-mode original pour offrir le meilleur des deux mondes : définition 5K ou réactivité extrême.
Le ROG Strix XG27JCG se distingue par sa capacité à basculer entre deux modes d'affichage bien distincts. En mode 5K (5120 x 2880 pixels), la dalle Fast IPS de 27 pouces atteint 180 Hz avec une densité de 218 PPI, idéale pour profiter de visuels ultra détaillés. Pour les joueurs compétitifs qui privilégient la fluidité, le mode QHD (2560 x 1440 pixels) pousse le taux de rafraîchissement à 330 Hz. Une flexibilité qui permet d'adapter l'écran selon le type de jeu pratiqué.
Côté performances, ASUS annonce un temps de réponse de 0,3 ms GTG et une luminosité HDR de 600 nits, le tout certifié DisplayHDR 600. La couverture colorimétrique atteint 97 % du DCI-P3 avec une profondeur de couleur 10 bits. Le moniteur embarque les technologies ELMB 2 et Variable Overdrive pour réduire le flou de mouvement, ainsi que la compatibilité G-Sync et FreeSync Premium Pro. La connectique comprend deux ports HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4 avec DSC, trois USB 3.2 Type-A, un USB Type-B et un USB-C offrant 15 W de charge.
ASUS reste pour l'instant muet sur le prix et la date de commercialisation du ROG Strix XG27JCG. Le moniteur a été discrètement référencé sur le site officiel de la marque, ce qui laisse penser qu'une annonce officielle pourrait intervenir lors du CES 2026 en janvier prochain. Aucune information ne filtre pour le moment concernant une disponibilité en Europe, mais les revendeurs comme LDLC ou Amazon devraient référencer le produit une fois les détails commerciaux dévoilés.
Au-delà du gaming, ce moniteur pourrait séduire un public inattendu : les utilisateurs de Mac habitués à la définition 5K du Studio Display d'Apple. Avec sa résolution de 5120 x 2880 pixels, le ROG Strix XG27JCG offre exactement la même densité de pixels sur 27 pouces, mais avec un taux de rafraîchissement de 180 Hz contre 60 Hz pour l'écran Apple. Pour la bureautique intensive, le montage vidéo ou simplement naviguer dans macOS, cette fluidité accrue a du sens, et on es nombreux à rêver d'un écran de ce type. Et pour ceux qui jouent occasionnellement, le mode QHD 330 Hz reste disponible. Reste à voir si le tarif sera compétitif face aux 1 749 euros du Studio Display.
On voit bien qu'ASUS cherche à proposer une solution polyvalente avec ce concept dual-mode. Sur le papier, pouvoir basculer entre 5K pour la productivité et QHD 330 Hz pour l'esport compétitif a du sens. Ce moniteur pourrait même devenir une alternative crédible au Studio Display pour les utilisateurs Mac qui veulent plus de fluidité sans sacrifier la définition. Reste à voir comment la dalle Fast IPS se comporte en conditions réelles, en particulier face aux écrans OLED qui trustent désormais le haut de gamme. Le tarif sera déterminant : trop proche du Studio Display, il devra justifier son positionnement gaming ; trop proche des OLED ROG, difficile de défendre l'IPS.
