Apple préparerait un Studio Display 2 avec Mini-LED, ProMotion et puce A19 Pro

On en dit quoi ?



Trois ans sans mise à jour pour un écran à 1 749 euros, ça commençait à faire un peu long. Le passage au Mini-LED et au 120 Hz était devenu indispensable pour justifier le positionnement premium d'Apple face aux moniteurs gaming et créatifs qui proposent ces specs depuis longtemps. Par contre, on peut se demander pourquoi Apple ajouterait une puce A19 Pro dans un écran, alors que l'A13 servait surtout à faire tourner la webcam. Espérons que ce surplus de puissance serve à autre chose qu'à Center Stage.