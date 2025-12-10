Apple préparerait un Studio Display 2 avec Mini-LED, ProMotion et puce A19 Pro
Par Vincent Lautier - Publié le
Des indices trouvés dans le code d'Apple confirment l'arrivée d'un nouveau Studio Display pour 2026. L'écran passerait au Mini-LED, gagnerait le ProMotion 120 Hz et embarquerait la puce A19 Pro. Une mise à jour majeure après trois ans sans évolution.
Un écran qui n'a pas bougé depuis 2022
Le Studio Display actuel date de mars 2022 et n'a jamais été mis à jour depuis. Avec sa dalle LCD 5K de 27 pouces limitée à 60 Hz et sa puce A13 Bionic (celle de l'iPhone 11), l'écran fait un peu pâle figure face à la concurrence et même face aux autres produits Apple. Les MacBook Pro et iPad Pro proposent déjà le ProMotion 120 Hz et le Mini-LED depuis plusieurs années.
Filipe Espósito de Macworld a découvert des références à un nouvel écran externe portant le nom de code J427 dans le code d'Apple. Les indices pointent vers trois améliorations majeures : un taux de rafraîchissement variable jusqu'à 120 Hz, le support HDR (absent du modèle actuel qui plafonne à 600 nits en SDR), et une puce A19 Pro identique à celle des futurs iPhone 17 Pro.
Le Mini-LED pour rattraper le retard
L'ajout du HDR implique quasi obligatoirement un passage au rétroéclairage Mini-LED, technologie déjà utilisée sur les MacBook Pro depuis 2021. Le gain serait significatif : luminosité jusqu'à 1 000 nits en usage standard et 1 600 nits pour le contenu HDR, contre 600 nits actuellement. Le contraste et la profondeur des noirs seraient également améliorés.
L'analyste Ross Young et Mark Gurman de Bloomberg confirment cette évolution vers le Mini-LED. Gurman évoque également un second écran Apple en préparation pour 2026, possiblement un successeur au Pro Display XDR ou une version 32 pouces du Studio Display.
Une sortie prévue début 2026
Le Studio Display 2 devrait arriver entre mars et mai 2026, potentiellement aux côtés des Mac équipés de la puce M5. Apple pourrait aussi choisir de le dévoiler lors de la WWDC en juin. Côté prix, le modèle actuel démarre à 1 749 euros. Avec le Mini-LED et la puce A19 Pro, il faut s'attendre à une facture au moins équivalente, voire supérieure.
On en dit quoi ?
Trois ans sans mise à jour pour un écran à 1 749 euros, ça commençait à faire un peu long. Le passage au Mini-LED et au 120 Hz était devenu indispensable pour justifier le positionnement premium d'Apple face aux moniteurs gaming et créatifs qui proposent ces specs depuis longtemps. Par contre, on peut se demander pourquoi Apple ajouterait une puce A19 Pro dans un écran, alors que l'A13 servait surtout à faire tourner la webcam. Espérons que ce surplus de puissance serve à autre chose qu'à Center Stage.