Apple travaille sur un nouvel iMac Pro équipé de la puce M5 Max

On en dit quoi ?



On voit bien qu'Apple n'a pas totalement abandonné l'idée d'un iMac musclé pour les professionnels. Sauf que voilà, entre le Mac Studio qui s'impose comme le haut de gamme de fait et l'abandon du Mac Pro M4 Ultra, difficile de savoir où se positionnerait exactement cet iMac M5 Max. Un écran plus grand serait bienvenu, mais Apple nous a habitués à prendre son temps sur ce genre de produit. Et vous, un iMac 27 ou 30 pouces avec M5 Max, ça vous tenterait ? En tous cas je sais que l'ami Nicolas Sabatier serait ravi !