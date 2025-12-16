Apple travaille sur un nouvel iMac Pro équipé de la puce M5 Max
Par Vincent Lautier - Publié le
Des fichiers internes d'Apple ont fuité et révèlent le développement d'un iMac haut de gamme équipé de la puce M5 Max. Un retour de l'iMac Pro serait donc à l'étude, plusieurs années après son abandon. Cette découverte, issue de fichiers de débogage utilisés par les ingénieurs, pose bien sûr des questions sur le positionnement d'une telle machine face au Mac Studio.
La découverte provient de fichiers de débogage du noyau utilisés par les ingénieurs d'Apple. Ces documents internes font référence à un iMac portant l'identifiant J833c, associé à la plateforme H17C correspondant au nom de code Sotra C, qui désigne la puce M5 Max. Le fait que seule la variante M5 Max apparaisse, sans mention d'une version M5 Pro, soulève clairement des questions sur le positionnement exact de cette machine.
Rappelons que l'iMac actuel, même dans sa version M4, ne propose aucune option de processeur professionnel. L'apparition d'un modèle avec puce M5 Max marquerait donc un vrai changement de cap. Mark Gurman de Bloomberg avait d'ailleurs rapporté en février dernier qu'un iMac Pro plus grand restait sur la feuille de route d'Apple. Côté écran, rien n'est précisé dans la fuite, mais un modèle professionnel dépasserait logiquement les 24 pouces actuels.
Cette fuite arrive dans un contexte plus large. Plusieurs fuites récentes ont permis de révéler toute une série de produits en développement chez Apple : MacBook Pro M5 et M6, Mac Studio M5 Max et M5 Ultra, MacBook d'entrée de gamme avec puce A18 Pro, et même un iPhone pliable. La puce M5 Max devrait arriver début 2026 sur les MacBook Pro avant de se retrouver dans le Mac Studio. Pour l'iMac Pro, le calendrier est très incertain.
On voit bien qu'Apple n'a pas totalement abandonné l'idée d'un iMac musclé pour les professionnels. Sauf que voilà, entre le Mac Studio qui s'impose comme le haut de gamme de fait et l'abandon du Mac Pro M4 Ultra, difficile de savoir où se positionnerait exactement cet iMac M5 Max. Un écran plus grand serait bienvenu, mais Apple nous a habitués à prendre son temps sur ce genre de produit. Et vous, un iMac 27 ou 30 pouces avec M5 Max, ça vous tenterait ? En tous cas je sais que l'ami Nicolas Sabatier serait ravi !
