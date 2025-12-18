Apple préparerait un iMac 24 pouces avec écran OLED pour 2027 ou 2028
Apple aurait lancé les premières discussions avec Samsung Display et LG Display pour développer une dalle OLED destinée à l'iMac 24 pouces. Le tout-en-un pourrait ainsi abandonner son écran LCD d'ici quelques années, avec une luminosité en hausse de 20 %.
Selon le site coréen The Elec, Apple a envoyé des demandes d'information à Samsung Display et LG Display concernant le développement d'un panneau OLED de 24 pouces pour l'iMac. Les spécifications demandées incluent une luminosité de 600 nits et une densité de pixels de 218 PPI. Pour comparaison, l'iMac actuel avec son écran LCD Retina 4,5K affiche une luminosité maximale de 500 nits avec la même densité de pixels. La résolution resterait donc identique, mais le passage à l'OLED apporterait les avantages habituels de cette technologie : noirs parfaits, meilleur contraste et couleurs plus vives.
Samsung et LG proposent chacun leur propre technologie pour ces grandes dalles. Samsung miserait sur le QD-OLED, sa technologie à points quantiques déjà utilisée sur certains téléviseurs haut de gamme. LG de son côté proposerait le W-OLED, la technologie qui équipe ses dalles de téléviseurs depuis des années. Les deux fabricants envisagent une configuration à 5 couches pour atteindre les niveaux de luminosité exigés par Apple. Le problème, c'est qu'aucune technologie RGB OLED stable n'existe actuellement pour les écrans de 20 à 30 pouces. Apple devra donc faire des compromis ou attendre que la technologie mûrisse.
Apple vise une finalisation du développement des panneaux d'ici 2027 ou 2028, ce qui repousserait le lancement commercial à une date ultérieure. L'iMac OLED arriverait du coup après les MacBook Pro OLED, dont la production est prévue pour 2026. Les MacBook Air suivraient ensuite. Cette transition progressive vers l'OLED sur toute la gamme Mac serait un chantier considérable pour Apple, qui doit composer avec les contraintes de production et les coûts élevés de ces dalles grand format.
On ne sera pas surpris, mais Apple prend son temps pour passer à l'OLED sur ses Mac de bureau. L'iPad Pro a déjà fait le saut, les MacBook suivront en 2026, mais l'iMac devra patienter jusqu'en 2028 au mieux. La hausse de luminosité de 20 % est intéressante, même si on aurait pu espérer un bond plus significatif pour justifier l'attente. Reste aussi la question du prix : l'OLED sur grand écran coûte cher, et l'iMac 24 pouces est aujourd'hui positionné comme un produit relativement accessible. Apple arrivera-t-il à contenir la hausse tarifaire, ou l'iMac OLED sera-t-il réservé aux plus fortunés ?
