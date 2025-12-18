Apple préparerait un iMac 24 pouces avec écran OLED pour 2027 ou 2028

On en dit quoi ?



On ne sera pas surpris, mais Apple prend son temps pour passer à l'OLED sur ses Mac de bureau. L'iPad Pro a déjà fait le saut, les MacBook suivront en 2026, mais l'iMac devra patienter jusqu'en 2028 au mieux. La hausse de luminosité de 20 % est intéressante, même si on aurait pu espérer un bond plus significatif pour justifier l'attente. Reste aussi la question du prix : l'OLED sur grand écran coûte cher, et l'iMac 24 pouces est aujourd'hui positionné comme un produit relativement accessible. Apple arrivera-t-il à contenir la hausse tarifaire, ou l'iMac OLED sera-t-il réservé aux plus fortunés ?