Macxvideo AI : l'outil tout-en-un pour sublimer vos vidéos et images de Noël

Un couteau suisse vidéo optimisé pour macOS

Gagner du temps sur tous les usages courants

Des offres de Noël très intéressantes !

• Macxvideo AI, pour l’amélioration IA et la gestion vidéo complète,

• MacX DVD Ripper Pro, capable d’extraire un DVD complet en quelques minutes

• MacX MediaTrans, pour le transfert et la sauvegarde entre iPhone, iPad et Mac

• 5KPlayer, pour lire vidéos, musiques et DVD sans contrainte de format.

Développé spécifiquement pour macOS,: conversion, compression, téléchargement, enregistrement d’écran, édition légère et amélioration par IA. Le tout bénéficie d’unecomplète, permettant de traiter des lots entiers de fichiers en quelques minutes.Avec sa récente mise à jour en version 3.10,. Il devient ainsi particulièrement adapté aux: montage de vidéos familiales, préparation de contenus à partager, ou archivage de souvenirs numériques.Macxvideo AI vise un public large, mais précis : les utilisateurs Mac qui veulent aller vite sans sacrifier la qualité. Il permet notamment deen lot des vidéos issues de l’iPhone, de caméras ou d’anciens formats vers MP4 ou MOV, pour une compatibilité parfaite avec macOS, iPad, iPhone et Apple TV.Il peut aussides vidéos en ligne pour un usage hors connexion, de l’édition ou de l’archivage, ou encore améliorer des vidéos grâce à l’IA (stabilisation de plans tremblants, réduction du bruit, amélioration de la fluidité, mise à l’échelle jusqu’en 4K).Il est également capable d', des jeux ou une webcam, puis découper et ajuster rapidement les clips sans passer par un logiciel de montage complexe ; voiredes photos anciennes ou imparfaites, y compris des scans ou des images bruitées, tout en conservant un rendu naturel.À l’occasion des fêtes,(soit une réduction allant jusqu’à –62 % sur la licence à vie). Dans le détail, cetinclut les mises à jour gratuites à vie, une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours mais surtout aucune formule d’abonnement.Pour ceux qui gèrent des bibliothèques encore plus conséquentes,, avec jusqu’à 78 % de réduction :