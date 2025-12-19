Macxvideo AI : l'outil tout-en-un pour sublimer vos vidéos et images de Noël
Article sponsorisé - Publié le
Les fêtes de fin d’année sont souvent synonymes de grands rangements, y compris numériques. Entre les vidéos filmées à l’iPhone, les anciens souvenirs familiaux stockés sur des disques durs, les clips téléchargés ici et là, ou encore les photos imparfaites qu’on aimerait améliorer avant de les partager, la tâche peut vite devenir ingérable.
Pour les utilisateurs de Mac, Macxvideo AI se présente justement comme une solution tout-en-un pensée pour remettre de l’ordre, rapidement et sans multiplier les logiciels. Avec une licence à vie ou un bundle complet pour les usages plus intensifs, l’offre de Noël mérite clairement le détour !
Développé spécifiquement pour macOS, Macxvideo AI regroupe dans une seule interface l’ensemble des tâches courantes liées à la vidéo et aux médias : conversion, compression, téléchargement, enregistrement d’écran, édition légère et amélioration par IA. Le tout bénéficie d’une accélération GPU complète, permettant de traiter des lots entiers de fichiers en quelques minutes.
Avec sa récente mise à jour en version 3.10, le logiciel a encore gagné en polyvalence et en fluidité. Il devient ainsi particulièrement adapté aux usages intensifs des fêtes de fin d'année : montage de vidéos familiales, préparation de contenus à partager, ou archivage de souvenirs numériques.
Macxvideo AI vise un public large, mais précis : les utilisateurs Mac qui veulent aller vite sans sacrifier la qualité. Il permet notamment de convertir et compresser en lot des vidéos issues de l’iPhone, de caméras ou d’anciens formats vers MP4 ou MOV, pour une compatibilité parfaite avec macOS, iPad, iPhone et Apple TV.
Il peut aussi télécharger des vidéos en ligne pour un usage hors connexion, de l’édition ou de l’archivage, ou encore améliorer des vidéos grâce à l’IA (stabilisation de plans tremblants, réduction du bruit, amélioration de la fluidité, mise à l’échelle jusqu’en 4K).
Il est également capable d'enregistrer un écran, des jeux ou une webcam, puis découper et ajuster rapidement les clips sans passer par un logiciel de montage complexe ; voire restaurer et agrandir des photos anciennes ou imparfaites, y compris des scans ou des images bruitées, tout en conservant un rendu naturel.
À l’occasion des fêtes, Macxvideo AI est proposé à 35,95 € seulement (soit une réduction allant jusqu’à –62 % sur la licence à vie). Dans le détail, cet achat unique inclut les mises à jour gratuites à vie, une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours mais surtout aucune formule d’abonnement.
Macxvideo AI – Offre de Noël à 35,95 €
Pour ceux qui gèrent des bibliothèques encore plus conséquentes, Macxvideo AI est aussi disponible dans un bundle 4-en-1 spécial fêtes, avec jusqu’à 78 % de réduction :
Macxvideo AI – Bundle spécial fêtes
Pour les utilisateurs de Mac, Macxvideo AI se présente justement comme une solution tout-en-un pensée pour remettre de l’ordre, rapidement et sans multiplier les logiciels. Avec une licence à vie ou un bundle complet pour les usages plus intensifs, l’offre de Noël mérite clairement le détour !
Un couteau suisse vidéo optimisé pour macOS
Développé spécifiquement pour macOS, Macxvideo AI regroupe dans une seule interface l’ensemble des tâches courantes liées à la vidéo et aux médias : conversion, compression, téléchargement, enregistrement d’écran, édition légère et amélioration par IA. Le tout bénéficie d’une accélération GPU complète, permettant de traiter des lots entiers de fichiers en quelques minutes.
Avec sa récente mise à jour en version 3.10, le logiciel a encore gagné en polyvalence et en fluidité. Il devient ainsi particulièrement adapté aux usages intensifs des fêtes de fin d'année : montage de vidéos familiales, préparation de contenus à partager, ou archivage de souvenirs numériques.
Gagner du temps sur tous les usages courants
Macxvideo AI vise un public large, mais précis : les utilisateurs Mac qui veulent aller vite sans sacrifier la qualité. Il permet notamment de convertir et compresser en lot des vidéos issues de l’iPhone, de caméras ou d’anciens formats vers MP4 ou MOV, pour une compatibilité parfaite avec macOS, iPad, iPhone et Apple TV.
Il peut aussi télécharger des vidéos en ligne pour un usage hors connexion, de l’édition ou de l’archivage, ou encore améliorer des vidéos grâce à l’IA (stabilisation de plans tremblants, réduction du bruit, amélioration de la fluidité, mise à l’échelle jusqu’en 4K).
Il est également capable d'enregistrer un écran, des jeux ou une webcam, puis découper et ajuster rapidement les clips sans passer par un logiciel de montage complexe ; voire restaurer et agrandir des photos anciennes ou imparfaites, y compris des scans ou des images bruitées, tout en conservant un rendu naturel.
Des offres de Noël très intéressantes !
À l’occasion des fêtes, Macxvideo AI est proposé à 35,95 € seulement (soit une réduction allant jusqu’à –62 % sur la licence à vie). Dans le détail, cet achat unique inclut les mises à jour gratuites à vie, une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours mais surtout aucune formule d’abonnement.
Macxvideo AI – Offre de Noël à 35,95 €
Pour ceux qui gèrent des bibliothèques encore plus conséquentes, Macxvideo AI est aussi disponible dans un bundle 4-en-1 spécial fêtes, avec jusqu’à 78 % de réduction :
• Macxvideo AI, pour l’amélioration IA et la gestion vidéo complète,
• MacX DVD Ripper Pro, capable d’extraire un DVD complet en quelques minutes
• MacX MediaTrans, pour le transfert et la sauvegarde entre iPhone, iPad et Mac
• 5KPlayer, pour lire vidéos, musiques et DVD sans contrainte de format.
• MacX DVD Ripper Pro, capable d’extraire un DVD complet en quelques minutes
• MacX MediaTrans, pour le transfert et la sauvegarde entre iPhone, iPad et Mac
• 5KPlayer, pour lire vidéos, musiques et DVD sans contrainte de format.
Macxvideo AI – Bundle spécial fêtes