Aiarty Image Matting : l'outil de détourage ultra-précis à son prix le plus bas de l’année
Article sponsorisé - Publié le
À l’approche des fêtes, la création de visuels soignés devient un véritable enjeu pour les photographes, créateurs de contenus et professionnels du numérique.
Promo de Noël Aiarty Image Matting (XMASSAVE)
Aussi, Aiarty Image Matting se positionne justement comme une solution capable de supprimer un arrière-plan avec une précision impressionnante, en quelques secondes seulement. Cheveux, contours complexes, objets détaillés : l’outil promet un détourage propre et naturel, sans retouches interminables.
Et, à l’occasion de Noël, Aiarty Image Matting est proposé au prix le plus bas de l’année. Grâce au code promo XMASSAVE, il est possible d’obtenir la licence complète à vie avec une réduction exceptionnelle (jusqu'à 47 %), idéale pour s’équiper — ou offrir — un outil professionnel à moindre coût pendant une durée limitée.
Aiarty Image Matting repose sur une intelligence artificielle locale de nouvelle génération, capable de produire des détourages nets et naturels en un seul clic, y compris sur des images complexes. Parmi les nombreuses fonctions, on trouve un détourage automatique en un clic. Pour cela, l'IA va séparer instantanément le sujet de l"arrière-plan, sans nécessiter de masques ou de sélections manuelles, avec un rendu propre et naturel.
Le programme est doté d'un haut système de reconnaissance de nombreux sujets, comme les personnes, les animaux, les produits. Ainsi les objets complexes peuvent être détectés simultanément dans une même image. Autre avantage, la gestion précise des détails fins. Cheveux, poils, transparences ou contours délicats sont préservés avec un niveau de finesse rarement atteint par les outils classiques.
Comme le temps n'est pas toujours invité, Aiarty Image Matting propose également un remplacement d’arrière-plan avancé. Fond uni, image personnalisée ou transparence PNG, le programme s'adapte aussi bien au e-commerce qu’aux réseaux sociaux ou aux montages graphiques.
Enfin, car rien ne vaut une dernière vérification, le logiciel propose aussi des outils de retouche manuelle, avec des pinceaux de précision qui permettent d’affiner le détourage si nécessaire, pour un contrôle pixel par pixel.
Au niveau du workflow, Aiarty Image Matting dispose d'un traitement par lots, absolument nécessaire pour les shootings photo, catalogues produits ou grandes séries d’images, et qui permet un gain de temps considérable.
Enfin, notons qu'il exporte en haute résolution (jusqu’en 4K). Les images sont conservées dans leur qualité maximale, sans bords flous ni dégradation. Enfin, précisons-le mais le traitement est entièrement local. Aucune donnée n’est envoyée dans le cloud. Tout le traitement s’effectue hors ligne, sur macOS et Windows, garantissant rapidité et confidentialité.
Le public est varié. Il peut s'agir de photographes (portraits, mariages, mode, studio), de créateurs de contenus & community managers (pour les miniatures, les reels, ou les posts), les graphistes (affiches, publicités, visuels composites) ou encore les E-commerçants pour proposer des visuels produits propres et homogènes. Contrairement à d'autres solutions un peu complexes à utiliser, il s'agit ici avant tout d'offrir un outil accessible aux débutants, tout en étant suffisamment précis pour répondre aux exigences des professionnels.
Avec cette offre spéciale Noël, Aiarty Image Matting s’impose comme un excellent investissement pour tous ceux qui veulent gagner du temps sans sacrifier la qualité. Il est toujours possible de se faire une idée avant de l'acquérir en souscrivant à une petite période de test gratuit. Une promotion limitée dans le temps, idéale pour démarrer 2026 avec des visuels propres, nets et professionnels !
Le programme bénéficie d'une réduction allant jusqu’à 43 % de réduction, avec 5 € supplémentaires offerts grâce au code promo XMASSAVE. Ainsi, la licence complète à vie, habituellement facturée 99 €, passe à seulement 54 €. Elle est valable sur trois ordinateurs, avec toutes les mises à jour incluses gratuitement à vie, sans abonnement ni frais cachés.
Promo de Noël Aiarty Image Matting (XMASSAVE)
Aussi, Aiarty Image Matting se positionne justement comme une solution capable de supprimer un arrière-plan avec une précision impressionnante, en quelques secondes seulement. Cheveux, contours complexes, objets détaillés : l’outil promet un détourage propre et naturel, sans retouches interminables.
Et, à l’occasion de Noël, Aiarty Image Matting est proposé au prix le plus bas de l’année. Grâce au code promo XMASSAVE, il est possible d’obtenir la licence complète à vie avec une réduction exceptionnelle (jusqu'à 47 %), idéale pour s’équiper — ou offrir — un outil professionnel à moindre coût pendant une durée limitée.
Des fonctionnalités pensées pour les images complexes
Aiarty Image Matting repose sur une intelligence artificielle locale de nouvelle génération, capable de produire des détourages nets et naturels en un seul clic, y compris sur des images complexes. Parmi les nombreuses fonctions, on trouve un détourage automatique en un clic. Pour cela, l'IA va séparer instantanément le sujet de l"arrière-plan, sans nécessiter de masques ou de sélections manuelles, avec un rendu propre et naturel.
Le programme est doté d'un haut système de reconnaissance de nombreux sujets, comme les personnes, les animaux, les produits. Ainsi les objets complexes peuvent être détectés simultanément dans une même image. Autre avantage, la gestion précise des détails fins. Cheveux, poils, transparences ou contours délicats sont préservés avec un niveau de finesse rarement atteint par les outils classiques.
Comme le temps n'est pas toujours invité, Aiarty Image Matting propose également un remplacement d’arrière-plan avancé. Fond uni, image personnalisée ou transparence PNG, le programme s'adapte aussi bien au e-commerce qu’aux réseaux sociaux ou aux montages graphiques.
Enfin, car rien ne vaut une dernière vérification, le logiciel propose aussi des outils de retouche manuelle, avec des pinceaux de précision qui permettent d’affiner le détourage si nécessaire, pour un contrôle pixel par pixel.
Au niveau du workflow, Aiarty Image Matting dispose d'un traitement par lots, absolument nécessaire pour les shootings photo, catalogues produits ou grandes séries d’images, et qui permet un gain de temps considérable.
Enfin, notons qu'il exporte en haute résolution (jusqu’en 4K). Les images sont conservées dans leur qualité maximale, sans bords flous ni dégradation. Enfin, précisons-le mais le traitement est entièrement local. Aucune donnée n’est envoyée dans le cloud. Tout le traitement s’effectue hors ligne, sur macOS et Windows, garantissant rapidité et confidentialité.
Pour qui est fait Aiarty Image Matting ?
Le public est varié. Il peut s'agir de photographes (portraits, mariages, mode, studio), de créateurs de contenus & community managers (pour les miniatures, les reels, ou les posts), les graphistes (affiches, publicités, visuels composites) ou encore les E-commerçants pour proposer des visuels produits propres et homogènes. Contrairement à d'autres solutions un peu complexes à utiliser, il s'agit ici avant tout d'offrir un outil accessible aux débutants, tout en étant suffisamment précis pour répondre aux exigences des professionnels.
Un outil à glisser sous le sapin !
Avec cette offre spéciale Noël, Aiarty Image Matting s’impose comme un excellent investissement pour tous ceux qui veulent gagner du temps sans sacrifier la qualité. Il est toujours possible de se faire une idée avant de l'acquérir en souscrivant à une petite période de test gratuit. Une promotion limitée dans le temps, idéale pour démarrer 2026 avec des visuels propres, nets et professionnels !
Le programme bénéficie d'une réduction allant jusqu’à 43 % de réduction, avec 5 € supplémentaires offerts grâce au code promo XMASSAVE. Ainsi, la licence complète à vie, habituellement facturée 99 €, passe à seulement 54 €. Elle est valable sur trois ordinateurs, avec toutes les mises à jour incluses gratuitement à vie, sans abonnement ni frais cachés.