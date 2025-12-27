Quel est le lien entre la création du web et Apple ?
Le Web vient de fêter ses 35 ans. Ce qui est peu connu, c’est le lien entre sa création et Apple, ou plus précisément Steve Jobs.
Laurence nous a rappelé que le Web a maintenant 35 ans, cela ne nous rajeunit pas ! Créé par Tim Berners-Lee, un chercheur anglais dans le laboratoire européen du CERN en Suisse, le Web fait partie des rares inventions de l’informatique à ne pas avoir été inventées par les américains.
Que ce soit le transistor, le microprocesseur, l’architecture Von Neumann ou encore Internet, tout cela a été inventé aux États-Unis. Le Web, le principe de pages HTML connectées entre elles par des hyperliens visibles par un navigateur et fournis par un serveur web, est une invention qui date de 1989 mais ouverte au public en 1991. D’ailleurs, outre Tim Berners-Lee, d’autres chercheurs ont participé à sa création au CERN, et notamment un belge : Robert Cailliau. Il développera le premier navigateur pour le Mac en 1992. Que ce soit Cailliau ou Berners-Lee, ils ont été inspirés notamment par le travail de Bill Atkinson sur HyperCard.
Robert Cailliau militera aussi pour que le Web entre dans le domaine public, ce qui sera fait en 1993.
Pour créer le Web, Tim Berners-Lee va inventer quatre technologies : le langage HTML, le protocole HTTP, un serveur web et un navigateur web (ancêtre de Chrome, Firefox et Safari). Pour cela, il utilise un ordinateur atypique : le NeXT Cube. Quand Steve Jobs quitte Apple en 1985, il crée la société NeXT Computer. Le NeXT Cube sera leur premier ordinateur. Sous la forme d’un cube de magnésium, l’ordinateur est exceptionnel et très cher. Avec un stockage optique atypique et un affichage haute définition mais pas en couleur, il peine à trouver son public.
Cependant, Tim Berners-Lee en a un sur son bureau et va l’utiliser pour développer les premières technologies du web. Il se trouve qu’un de ses collègues, Mike Sendall, a un NeXT Cube qu’il a acheté pour évaluer son utilité pour le CERN. Il va alors le donner à Tim Berners-Lee qui en fera un bon usage. Vous pouvez d’ailleurs toujours voir la toute première page web à cette adresse. Nul doute que les outils de développement orientés objet livrés avec le NeXT Cube, alors considérés comme les meilleurs du marché, l'ont aidé à créer facilement et rapidement les outils nécessaires à la création du web.
À noter que tous les logiciels du NeXT Cube, de son système d’exploitation basé sur Unix, de son gestionnaire de mail, de son jeu d’échecs jusqu’à ses outils de développement, se retrouveront dans les Mac à partir de l’introduction de Mac OS X au début des années 2000.
Avec son processeur Motorola 68030 cadencé à 25 MHz, comme le Mac SE/30, il était très puissant. De plus, sa résolution dépassant le mégapixel (1120 * 832) était très rare, là où ses concurrents dépassaient rarement le 640 * 480. Par exemple, le SE/30 avait une résolution de 512 * 342 pixels
Outre le fait que le NeXT Cube a participé à la création du web, il a aussi permis le développement de jeux mythiques. Le fameux développeur John Carmack, inventeur des jeux à la première personne, a développé Wolfenstein 3D ainsi que le premier Doom sur un NeXT Cube.
D’ailleurs, nous parlons actuellement de First Person Shooter (FPS) pour des jeux comme Call Of Duty ou Battlefield, mais sachez que, pendant longtemps, ils étaient appelés
Apple reprendra souvent le principe du produit cubique. Le Power Mac G4 Cube est un descendant direct du NeXT Cube. Steve Jobs réutilisera la forme cubique plus tard pour l’entrée de l’Apple Store de New York, qui est un géant cube de verre.
