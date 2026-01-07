Lenovo veut réinventer l'ordinateur portable avec un écran enroulable

Un écran qui s’agrandit… et se retourne

Une idée spectaculaire, mais quelle utilité pratique ?

Un design sans bordures… et des moteurs apparents

Qu'en penser ?



Avec le XD Rollable, Lenovo confirme son rôle de pionnier des écrans enroulables sur PC. Même si l’affichage arrière semble plus gadget qu’indispensable, le constructeur explore ici de nouvelles manières d’exploiter des dalles flexibles, sans se contenter de solutions purement théoriques. Comme souvent au CES, l’intérêt du XD Rollable n’est pas tant de préfigurer un produit prêt à l’achat que de montrer ce qui pourrait, un jour, influencer les PC portables de série. Et à ce jeu-là, Lenovo continue clairement d’avoir un temps d’avance.

Sur le papier, le concept repose sur une base déjà connue. Comme leprésenté l’an dernier, il embarque un écran OLED flexible de 13,3 pouces capable de s’étendre jusqu’à 16 pouces à la simple pression d’un bouton, offrant près de 50 % de surface d’affichage supplémentaire en quelques secondes.Au lieu de la dissimuler sous le clavier, le XD Rollable enroule l’écran par-dessus, créant un affichage orienté vers l’extérieur, qualifié deLes personnes assises en face peuvent ainsi voir du contenu, qu’il s’agisse d’un miroir de l’écran principal ou d’un petit affichage secondaire indépendant. Notons que l’ensemble est protégé par une, qui donne au PC un aspect très futuriste — presque concept-car.S’il peut servir lors d’une réunion ou d’une présentation improvisée, il reste peu pratique pour l’utilisateur principal en situation normale de travail, à savoir SEUL à son poste de travail. Il se trouve de l’autre côté de l'ordinateur et il n'a pas d'intérêt à se lever ou à mettre un miroir (pour regarder à l'envers en plus). Dans la plupart des cas, il connectera un écran externe ou un projecteur qui seraient sans doute plus simples et plus efficaces.: lors de l’extension de l’écran, une animation inspirée de l’espace s’affiche, renforçant l’effet waou... Et contrairement au ThinkBook Plus Gen 6, le fait de laisser visible la portion non déployée de la dalle apporte au moins un minimum de valeur, plutôt que de la cacher entièrement.Parmi les points séduisants, on note l’, qui accentue l’impression d’un écran flottant. Lenovo a également intégré des contrôles tactiles sur la tranche pour gérer des widgets ou déclencher l’extension de la dalle. Finalement, l’un des aspects les plus fascinants n’est peut-être pas l’écran lui-même, mais. Les moteurs et rails chargés de déployer la dalle sont visibles sous la surface vitrée, donnant un aperçu très concret de l’ingénierie à l’œuvre.Le clavier se révèle confortable, le trackpad est de taille correcte, et l’ensemble se rapproche d’un ultraportable 13 pouces classique. Les concessions sont toutefois réelles : le capot en verre alourdit l’appareil, et la connectique se limite à deux ports USB-C.Il s’agit avant tout d’un laboratoire roulant, destiné à tester des idées, des matériaux et des mécanismes.