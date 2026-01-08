Cet accessoire fou permet d'avoir un Mac tactile !

Magic Screen : le tactile en un geste

Une solution hybride et autonome

Quid du vrai Mac Tactile ?



En parallèle, les rumeurs autour d’Apple se précisent. En septembre 2025, l’analyste Ming-Chi Kuo affirmait que le premier MacBook Pro OLED intégrerait un écran tactile, une information ensuite confirmée par Mark Gurman. Contrairement aux solutions externes comme Magic Screen, Apple utiliserait une technologie on-cell touch, intégrant directement les capteurs tactiles dans la dalle OLED.



Selon Kuo, ce virage serait le fruit d’une observation à long terme des usages de l’iPad, montrant que le tactile peut, dans certains contextes, améliorer la productivité sans remettre en cause le clavier et le trackpad, qui resteraient bien présents. Les dernières estimations évoquent un lancement possible fin 2026 ou début 2027.

. Il s’aligne grâce aux aimants intégrés déjà utilisés par macOS pour détecter la fermeture du capot. Une fois en place, une simple connexion via USB-C suffit à activer l’interface tactile.: tapoter, faire défiler, zoomer ou pincer directement à l’écran, comme sur un iPhone ou un iPad. Intricuit pousse même l’intégration plus loin avec un stylet dédié, sensible à la pression et compatible avec le hover, permettant le dessin, l’écriture manuscrite ou la manipulation d’objets.avec des applications comme SketchUp, Miro ou Resolume Arena, mais aussi avec iPhone Mirroring, rendant possible l’interaction tactile directe avec des apps iOS affichées sur le Mac.et s’accompagne d’un étui Folio servant à la fois de protection et de support, afin de limiter les vibrations de l’écran lors de l’usage tactile.Mieux encore, une fois détaché du MacBook,(sans écran), élargissant son champ d’utilisation au-delà du simple ajout tactile.Intricuit indique que. Le produit doit être lancé prochainement sur, avec des premières livraisons prévues au premier trimestre. Pour les early supporters, le produit est apparemment en précommande à