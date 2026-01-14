C'est quoi ces nouvelles icônes du Creator Studio ?
Par Nicolas Sabatier - Publié le
Apple vient d’annoncer Creator Studio, qui est une sorte de concurrent à la
Il n’y a pas si longtemps, Apple était connue pour la qualité de ses applications et pour la beauté de leurs icônes. Il semble que ce temps est depuis longtemps révolu. En mettant à jour les icônes des applications de
Nous avons pu constater déjà depuis un certain temps que Cupertino quitte le réalisme pour quelque chose de plus stylisé. Les icônes ne montrent plus les outils, mais un dessin qui évoque quelque chose. Cependant, elles sont parfois tellement stylisées qu’elles n’évoquent plus rien.
Comme c’est de plus en plus le cas récemment, comme avec les symboles dans tous les éléments de menu, Apple a décidé de copier la concurrence. Que ce soit Adobe, Microsoft ou encore Google, tous proposent des icônes pour leurs applications partageant le même style.
Apple suit le mouvement avec sa suite d’applications Creator Studio. Les icônes partagent le même style avec un fond noir et un dessin simplifié fluo. Pour les amateurs du design criard des années 80, c’est le bonheur. Pour les autres…
On peut se poser la question du choix de ce fond noir. Est-ce que cela fonctionne avec les différents modes clairs et sombres des systèmes d’Apple ? Est-ce que cela ne jure-t-il pas avec les autres éléments de design de la marque ? A-t-on vraiment besoin d’une uniformisation de ces icônes ?
Avec l’apparition de ces nouvelles icônes, de nombreux montages montrent l’évolution des icônes. Clairement, j’ai une énorme préférence pour les vieilles icônes par rapport aux nouvelles. J’adore leur souci du détail. Elles débordent de personnalité. Les dernières versions, quant à elles, sont beaucoup plus génériques et fades en comparaison. Les premières versions ont été façonnées par des artistes, les dernières par une corporation mondialisée impersonnelle.
Prenons l’exemple de l’évolution de l’icône de Final Cut Pro. Chaque modification enlève toujours un peu plus de personnalité pour la rendre de plus en plus simple. Non seulement je trouve la dernière version moins jolie, mais en plus elle sera sans doute plus difficile à choisir dans le Dock. Si vous avez plusieurs icônes avec le même fond sombre et avec peu d’éléments distinctifs, il sera d’autant plus compliqué de les discerner en un seul coup d’œil.
Autant je peux comprendre la nécessité de moderniser certaines icônes, comme celle de MainStage ou encore de Motion qui n’avaient pas vraiment de sens. Cependant, je trouve que les remplaçantes sont vraiment de piêtre qualité.
J’étais le premier à me réjouir du départ d’Alan Dye, qui était à la tête du design des applications d’Apple. Et j’admets que j’aurais été le premier à faire remarquer la qualité douteuse des nouvelles icônes du Creator Studio, en mettant tout sur son dos. Mais maintenant que celui-ci est parti pour la concurrence, il ne peut plus être le bouc émissaire.
Sans doute est-il trop tôt pour que son remplaçant, Stephen Lemay, imprime sa patte sur le design actuel. Néanmoins, je ne peux m’empêcher d’être circonspect. Ces nouvelles icônes sont les premiers éléments de design qui sortent depuis le départ d’Alan Dye. Malheureusement, ce n’est pas de bon augure.
Mais que se passe-t-il chez Apple en ce moment ?
Quand Apple était la reine des icônes
Creator Studio, Apple nous offre peut-être un aperçu du nouveau style que les applications et les systèmes vont adopter à l’avenir.
Une uniformisation de l’industrie
Une évolution qui ne va pas dans le bon sens
Je croyais qu’Alan Dye était parti ?
