VideoProc : Transformez vos vidéos et images basse résolution en qualité 4K (licence à vie à -55 %)

FAQ



VideoProc Converter AI est-il sûr ?



Oui. VideoProc Converter AI est parfaitement sûr : il modifie les photos et vidéos importées dans la bibliothèque de l’application, et les changements peuvent être annulés. Par ailleurs, le logiciel fonctionne avec des fichiers et des modèles locaux, ce qui permet de préserver la confidentialité et la sécurité des données des utilisateurs.



Peut-on faire confiance à VideoProc Converter AI ?



Oui. VideoProc Converter AI est développé par Digiarty Software Inc., un éditeur reconnu avec près de 20 ans d’expérience. Il bénéficie d’une garantie « satisfait ou remboursé » de 30 jours et d’un support technique complet. Le logiciel ne contient pas de spyware, adware, virus ou autres programmes malveillants.