VideoProc : Transformez vos vidéos et images basse résolution en qualité 4K (licence à vie à -55 %)
Par Laurence - Publié le
Les fêtes sont passées, mais vos iPhone sont encore remplis de souvenirs… Et une fois les guirlandes rangées à la cave, ils ne sont pas si beaux que cela à revoir : vidéos bruitées en basse lumière, plans tremblants, clips compressés, vieilles photos ternes. Même avec un bon smartphone, la qualité peut vite chuter.
C’est justement là que VideoProc Converter AI veut faire la différence : un logiciel pour Mac qui améliore et upscale vos vidéos et images grâce à l’IA, jusqu’en 4K, avec une approche simple et rapide.
VideoProc Converter AI mise sur des modèles IA optimisés pour macOS. Le cœur du programme repose sur plusieurs fonctions d’amélioration automatisées : réduction du bruit et du flou, récupération de détails, correction de plans trop compressés, restauration de visages, et montée en résolution.
Le logiciel propose notamment un upscale x2 / x3 / x4, pour transformer un clip 720p en 1080p, ou donner un vrai coup de propre à une vidéo destinée à être revue sur grand écran. Et comme les traitements IA peuvent vite devenir lourds, VideoProc met en avant une accélération GPU afin de gagner du temps, surtout lorsqu’on doit traiter plusieurs vidéos d’un coup avant un montage ou un export.
En effet, VideoProc Converter AI intègre aussi d’autres outils utiles pour rendre des vidéos plus regardables. Il n'entend pas être uniquement un outil de retouche avant/après, mais un véritable petit couteau suisse pour nettoyer un contenu avant de le publier ou de l’archiver.
On retrouve par exemple de l’interpolation d’images pour améliorer la fluidité et augmenter le nombre d’images par seconde (pratique pour lisser des vidéos saccadées ou créer du ralenti plus propre), une stabilisation IA pour réduire les tremblements d’une séquence filmée à main levée, et des fonctions audio, comme la suppression du bruit ou la séparation voix/musique (qui peut servir en montage ou pour créer des versions karaoké).
VideoProc Converter AI (licence à vie)
VideoProc Converter AI vise deux publics assez évidents. D’abord, les utilisateurs grand public qui veulent simplement sauver et améliorer des souvenirs : une vidéo de famille tournée trop sombre, un clip de vacances tremblotant, des photos anciennes récupérées dans une vieille sauvegarde… L’idée est de rendre tout cela plus net, plus propre, plus agréable à revoir.
Ensuite, les créateurs : YouTube, vlog, tutos, petites productions. Le logiciel se présente comme une étape d’assainissement avant le montage dans Final Cut Pro, Premiere Pro, DaVinci Resolve, ou même CapCut — surtout quand on récupère des rushs de sources différentes (iPhone, GoPro, drone, vidéos téléchargées).
VideoProc Converter AI est-il sûr ?
Oui. VideoProc Converter AI est parfaitement sûr : il modifie les photos et vidéos importées dans la bibliothèque de l’application, et les changements peuvent être annulés. Par ailleurs, le logiciel fonctionne avec des fichiers et des modèles locaux, ce qui permet de préserver la confidentialité et la sécurité des données des utilisateurs.
Peut-on faire confiance à VideoProc Converter AI ?
Oui. VideoProc Converter AI est développé par Digiarty Software Inc., un éditeur reconnu avec près de 20 ans d’expérience. Il bénéficie d’une garantie « satisfait ou remboursé » de 30 jours et d’un support technique complet. Le logiciel ne contient pas de spyware, adware, virus ou autres programmes malveillants.
VideoProc Converter AI est proposé en achat unique, avec mises à jour à vie, sans abonnement. Et en ce moment, une offre à durée limitée annonce jusqu’à -55% sur la licence Mac, avec une garantie
VideoProc Converter AI (licence à vie)
C’est justement là que VideoProc Converter AI veut faire la différence : un logiciel pour Mac qui améliore et upscale vos vidéos et images grâce à l’IA, jusqu’en 4K, avec une approche simple et rapide.
Une amélioration IA en un clic
VideoProc Converter AI mise sur des modèles IA optimisés pour macOS. Le cœur du programme repose sur plusieurs fonctions d’amélioration automatisées : réduction du bruit et du flou, récupération de détails, correction de plans trop compressés, restauration de visages, et montée en résolution.
Le logiciel propose notamment un upscale x2 / x3 / x4, pour transformer un clip 720p en 1080p, ou donner un vrai coup de propre à une vidéo destinée à être revue sur grand écran. Et comme les traitements IA peuvent vite devenir lourds, VideoProc met en avant une accélération GPU afin de gagner du temps, surtout lorsqu’on doit traiter plusieurs vidéos d’un coup avant un montage ou un export.
En effet, VideoProc Converter AI intègre aussi d’autres outils utiles pour rendre des vidéos plus regardables. Il n'entend pas être uniquement un outil de retouche avant/après, mais un véritable petit couteau suisse pour nettoyer un contenu avant de le publier ou de l’archiver.
On retrouve par exemple de l’interpolation d’images pour améliorer la fluidité et augmenter le nombre d’images par seconde (pratique pour lisser des vidéos saccadées ou créer du ralenti plus propre), une stabilisation IA pour réduire les tremblements d’une séquence filmée à main levée, et des fonctions audio, comme la suppression du bruit ou la séparation voix/musique (qui peut servir en montage ou pour créer des versions karaoké).
VideoProc Converter AI (licence à vie)
Pour les souvenirs ou le travail !
VideoProc Converter AI vise deux publics assez évidents. D’abord, les utilisateurs grand public qui veulent simplement sauver et améliorer des souvenirs : une vidéo de famille tournée trop sombre, un clip de vacances tremblotant, des photos anciennes récupérées dans une vieille sauvegarde… L’idée est de rendre tout cela plus net, plus propre, plus agréable à revoir.
Ensuite, les créateurs : YouTube, vlog, tutos, petites productions. Le logiciel se présente comme une étape d’assainissement avant le montage dans Final Cut Pro, Premiere Pro, DaVinci Resolve, ou même CapCut — surtout quand on récupère des rushs de sources différentes (iPhone, GoPro, drone, vidéos téléchargées).
FAQ
VideoProc Converter AI est-il sûr ?
Oui. VideoProc Converter AI est parfaitement sûr : il modifie les photos et vidéos importées dans la bibliothèque de l’application, et les changements peuvent être annulés. Par ailleurs, le logiciel fonctionne avec des fichiers et des modèles locaux, ce qui permet de préserver la confidentialité et la sécurité des données des utilisateurs.
Peut-on faire confiance à VideoProc Converter AI ?
Oui. VideoProc Converter AI est développé par Digiarty Software Inc., un éditeur reconnu avec près de 20 ans d’expérience. Il bénéficie d’une garantie « satisfait ou remboursé » de 30 jours et d’un support technique complet. Le logiciel ne contient pas de spyware, adware, virus ou autres programmes malveillants.
Licence à vie (pas d’abonnement) des cadeaux
VideoProc Converter AI est proposé en achat unique, avec mises à jour à vie, sans abonnement. Et en ce moment, une offre à durée limitée annonce jusqu’à -55% sur la licence Mac, avec une garantie
satisfait ou rembourséde 30 jours, ainsi que plusieurs cadeaux (suppression de watermark vidéo, outil de détourage, etc.).
VideoProc Converter AI (licence à vie)