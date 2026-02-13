pCloud : -50% sur les offres cloud A VIE ! (199€/1To !)

Un outil multi plateformes

Compatible Mac/PC et iOS/Android

pCloud Drive et pCloud Backup

pCloud Photos et l'éditeur de photos

Une renommée mondiale

A une époque où la plupart des utilisateurs de matériel informatique disposent de multiples périphériques,, entre le poste de travail, le smartphone professionnel, et les différents périphériques personnels. Les outils mis à disposition pars'intégreront parfaitement aux habitudes de chacun, avec une compatibilité sans faille., que ce soit sur Mac, Windows, Linux, iOS ou Android, et même par le biais d'un navigateur web, par exemple sur un appareil ne vous appartenant pas.Avec pCloud, il est également, y compris ceux qui n'ont pas de compte pCloud. Les liens de partage permettent à tous de visualiser et télécharger les fichiers associés. Ces liens sont dynamiques et renvoient vers la dernière version des fichiers partagés. Pour plus de sécurité, vous pouvezEt ce n'est pas tout, vous pouvez mettre votre propre marque sur vos liens partagés et ajouter une touche personnalisée à votre présentation auprès des clients ou collaborateurs ou bien pour un projet universitaire.Cela permet surtout de gérer ses données plus facilement que via le site ou l'app, mais cela augmente aussi le stockage des SSD souvent chiches d'Apple.Signalons également la présence de, bien pratique si vous n'avez pas de système local ou sur support externe.par date. L'interface intuitive facilite la navigation et la recherche de vos souvenirs, tandis que la synchronisation instantanée sauvegarde chaque prise de vue automatiquement.L'éditeur de photos intégré permet de modifier vos images directement dans pCloud, avec 8 filtres professionnels, des ajustements de luminosité, contraste et couleur, ainsi que des outils de recadrage et rotation., particuliers comme entreprises, dont certains collaborateurs évoluant au sein de sociétés de renom, comme Nike, Twitter, Coca-Cola, Adidas, Uber, BMW, ou encore Adobe., conforme aux règles locales très strictes en matière de protection de la vie privée et possède également des centres de données au Luxembourg, évidemment conforme aux normes du RGPD.