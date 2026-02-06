L'excellente souris Logitech MX Master 3S en promo à 79€ !
Si vous êtes à la recherche d'une bonne souris compatible Mac avec un logiciel complet et des fonctionnalités pratiques pour la bureautique ? L'excellente Logitech MX Master 3S est aujourd'hui proposée en promotion à un tarif intéressant.
La souris sans fil Logitech MX Master 3S, que j'utilise quotidiennement avec bonheur, reprend le design ainsi que l'ensemble des fonctionnalités de la génération précédente et opte pour un capteur 8 000 dpi (contre 4 000 dpi sur la MX Master 3, le logiciel permettant de passer de 4 000 à 8 000 dpi si vous avez l'utilit), ainsi que des switchs plus silencieux que ceux du modèle précédent.
Pour le reste, on retrouve les fonctionnalités et caractéristiques techniques de la MX Master 3 avec un port USB-C, un repose pouce avec un bouton dédié (que l'on peut associer à des gestes via le logiciel, et personnaliser les actions en fonction des applications), deux molettes en aluminium, dont la principale est gérée par le système d'aimants MagSpeed Electromagnetic permettant de mieux contrôler la vitesse de défilement, ainsi qu'une autonomie pouvant atteindre 70 jours (selon l'utilisation). Notons que le constructeur suisse propose ainsi une variante
Parfaite pour la bureautique
Designed for Macavec des coloris différents mais qui n'est pas livrée avec le dongle USB Bolt (nous vous conseillons donc la version standard, plus versatile). Notons qu'une nouvelle génération est disponible, mais le tarif est évidemment nettement plus élevé (je l'ai également, personnellement, je préfère la prise en main de la 3S), et les nouveautés ne valent pas forcément la différence de prix.